Mỹ: khủng bố IS ở Syria bị vây chặt, đang tuyệt vọng cùng cực

(Dân Việt) Các chiến binh Syria được Mỹ hậu thuẫn đang khép chặt vòng vây ở pháo đài cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và khiến các chiến binh IS ngày càng tuyệt vọng cùng cực, quân đội Mỹ cho biết.

Cuộc tấn công cuối cùng chống lại IS ở Syria được các lực lượng dân chủ Syria (SDF), liên minh các chiến binh người Kurd và Ả Rập được Mỹ hậu thuẫn bắt đầu cách đây 3 tuần. Nóng: Báo cáo cuối cùng về MH370 che đậy sự thật khủng khiếp này "Khi IS rút chạy, chúng sử dụng các thiết bị nổ tự chế cài dọc theo các tuyến đường và chôn trong các căn nhà bẫy để gây thương vong cho các chiến binh SDF", Đại tá Sean Ryan, phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Baghdad cho biết. Ông còn cho biết IS đã bắn pháo bừa bãi nhằm nỗ lực đánh lạc hướng các lực lượng truy kích chúng. "Những chiến thuật này thể hiện rõ sự tuyệt vọng ngày càng tăng của IS khi SDF siết chặt vòng vây vào nhóm chiến binh cuối cùng còn lại ở Syria", ông Sean Ryan nhấn mạnh. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga khiến Mỹ "hốt hoảng" Quân đội Mỹ cho biết, các chiến binh IS không có nơi nào để chạy trốn và đang lần lượt bị bắt hoặc bị giết bởi các chiến binh chống IS. Cuộc chiến hiện đang tập trung tại Thung lũng sông Euphrates, phía Đông Syria gần biên giới Iraq. Trong tuần qua, SDF đã giải phóng thêm hai thành phố khi lực lượng này tiến về phía bắc.

Tag: IS, chiến binh IS, Syria, Mỹ, quân đội Mỹ, các lực lượng Syria mỹ hậu thuẫn, cuộc chiến chống IS