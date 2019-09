Mỹ lần đầu không kích Libya sau gần 1 năm, tiêu diệt 17 khủng bố IS

(Dân Việt) Quân đội Mỹ cho biết 17 phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích vào hôm thứ Năm vừa ở ngoại ô thị trấn Murzuq, ở phía tây nam Libya.

17 tên khủng bố IS đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích mới nhất của Mỹ tại Libya (Ảnh: PressTV)

Đây là cuộc không kích đầu tiên của Mỹ ở Libya kể từ ngày 29.11.2018, theo thông tin Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ (AFRICOM).

“Chiến dịch chống lại IS tại Libya nhằm chứng minh rằng Bộ Tư lệnh Châu Phi của Hoa Kỳ sẽ liên tục nhắm vào các mạng lưới khủng bố đang tìm cách làm hại những người dân Libya vô tội,” Thiếu tướng hải quân Heidi Berg, Giám đốc tình báo của AFRICOM, cho biết, “Chúng tôi vẫn tiếp tục tìm diệt lực lượng IS tại Libya và những kẻ khủng bố khác trong khu vực, và đánh sập những nơi trú ẩn an toàn của chúng trong việc phối hợp và lên kế hoạch hoạt động ở Libya.”

AFRICOM cho biết không có dân thường nào bị thương hoặc thiệt mạng trong cuộc không kích vừa qua.

Đầu tháng này, quân đội Mỹ cũng đã ném bom vào Qanus, một hòn đảo được cho là bị IS xâm nhập ở phía bắc lãnh thổ Iraq.

Giới chức Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu F-15 và F-35 đã thả hơn 36 tấn các loại bom laser và bom GBU-31 ở trên hòn đảo này, nhằm phá hủy một khu vực đang được IS sử dụng cho các hoạt động tại Iraq.

Dữ liệu tấn công mới của Không quân Mỹ cho thấy các máy bay phản lực đã tăng gấp đôi số lần không kích nhắm vào IS trong tháng qua. Các máy bay phản lực Mỹ đã thả hơn 28% số bom vào các lực lượng Taliban và một số chi nhánh của IS vào tháng 8, so với những gì đã làm được vào tháng trước.

Hơn 800 quả bom đã được Mỹ thả xuống các mục tiêu khủng bố ở Afghanistan vào tháng 8 vừa qua - nhiều nhất kể từ tháng 11.2018.