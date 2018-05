Mỹ nơm nớp sợ căn cứ tại Syria rơi vào tay Iran

Mỹ tỏ ra quan ngại về việc lực lượng Iran với sự hỗ trợ của chính phủ Syria sẽ vây hãm căn cứ của lực lượng Mỹ tại al-Tanf, Syria.

Theo Washington Post, năm 2016, Mỹ thiết lập căn cứ huấn luyện lực lượng với tên gọi là “Quân đội Syria Tự do” tại al-Tanf, Syria với lý do muốn sử dụng lực lượng nói trên chống lại tổ chức khủng bố IS.

Mỹ đang quan ngại về việc lực lượng Iran với sự hỗ trợ của chính phủ Syria sẽ vây hãm căn cứ của lực lượng Mỹ tại al-Tanf. Washington Post dẫn lời 1 cố vấn cao cấp cho biết nhiều khả năng Washington sẽ mở rộng chiến dịch chống lại lực lượng Iran tại Syria.

Động thái này bị đánh giá là trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “rời khỏi Syria trong thời gian rất sớm” sau khi Mỹ hoàn thành nhiệm vụ “đánh bại IS” tại quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên theo Washington Post, căn cứ al-Tanf của Mỹ tại Syria được xem là tiền đồn chống lại ảnh hưởng chính trị và quân sự của Iran tại khu vực. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những nhận xét không thân thiện đối với Iran, lực lượng Mỹ tại căn cứ al-Tanf được cho là chuyển mục tiêu từ chống khủng bố IS sang chống lực lượng Iran tại Syria.

Hiện Washington chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Lực lượng Mỹ tại Syria. (Ảnh: AP)

Kể từ năm 2016, Mỹ huấn luyện lực lượng tự xưng là “Quân đội Syria Tự do” tại căn cứ al-Tanf nhằm chống lại lực lượng khủng bố IS. Tuy nhiên, cả Damascus lẫn Matxcơva đều phản ứng rất gay gắt với sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại đây, đồng thời cáo buộc chính căn cứ này là nơi hỗ trợ các nhóm cơ động của tổ chức IS thực hiện các chiến dịch khủng bố chống lại quân nhân và dân thường Syria.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu thực hiện các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS tại Syria từ năm 2014 nhưng chưa hề có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ Syria, đồng thời chính phủ Syria coi sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại nước này là vi phạm chủ quyền quốc gia.