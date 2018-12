Mỹ rút quân khỏi Syria: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố gây sốc

(Dân Việt) Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ tiêu diệt toàn bộ lực lượng người Kurd ở Syria trong khi người Kurd cũng có những động thái đáp trả.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo Daily Mail, ông Erdogan có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thể hiện sự ủng hộ với quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump.

Ông Erdogan nhắc đến việc tiêu diệt toàn bộ chiến binh người Kurd ở Syria cũng như phiến quân Hồi giáo cực đoan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn Mỹ chấm dứt viện trợ cho người Kurd để chiến binh quân sự của nước này có thể dễ dàng thực hiện.

Nhưng lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn cảnh báo sẽ trả tự do cho hàng ngàn khủng bố IS, để buộc Mỹ phải ở lại Syria.

Lực lượng người Kurd đang cân nhắc trả tự do cho 3.200 tù binh IS sau tuyên bố của ông Trump, tờ New York Times đưa tin.

Phát biểu tại Istanbul, ông Erdogan nói: “Chúng tôi sẽ tiến tới tiêu diệt toàn bộ lực lượng người Kurd và IS, theo đúng những gì đã thảo luận với ông Trump”.

Trước đó, ông Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố rút 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nộp đơn từ chức ngay sau tuyên bố trên.

Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố. Lực lượng này có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn nổi dậy chống chính quyền từ năm 1984.