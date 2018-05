Nga, Syria giáng đòn sấm sét vào pháo đài cuối của IS ở Nam Damascus

(Dân Việt) Các lực lượng Nga và Syria mở cuộc tấn công lớn chưa từng thấy vào pháo đài của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Nam Damascus sáng nay (17.5), tiêu diệt nhiều tay súng.

Cụ thể, một báo cáo quân sự từ nguồn tin trên mặt đất cho biết, cuộc tấn công lớn chưa từng có của quân đội Nga và Syria vào các vị trí của IS ở Nam Damascus đã gây ra những tiếng nổ lớn làm rung chuyển thành phố thủ đô nước này.

Cuộc tấn công chung của quân đội Nga và Syria nhắm vào các khu vực IS kiểm soát bên trong Hajar Al-Aswad, Trại Yarmouk và Al-Tadamon. Cùng thời điểm đó, Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn Cơ giới số 4 của quân đội Syria cũng đột kích vào vị trí cuối cùng của IS dọc theo trục Tây Nam của Đường 30.

Các cuộc đụng độ dữ dội vẫn đang diễn ra tại trục nói trên và một số khu vực khác xung quanh Nam Damascus do IS kiểm soát. Theo một phóng viên chiến trường, các lực lượng Nga và Syria đã tấn công IS bằng 2 cách, một là không kích từ trên không và hai là sử dụng tên lửa đất đối đất nhằm xóa sổ các tay súng khủng bố bên trong Trại Yarmouk, Hajar Al-Aswad và Al-Tadamon.

Một số báo cáo chưa được xác nhận cho biết, các lực lượng chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn Trại Yarmouk và Hajar Al-Aswad.