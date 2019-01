Nghìn người đội mưa đón năm mới 2019 ở Quảng trường Thời đại

(Dân Việt) Quảng trường Thời đại ở New York luôn là một trong những điểm đón năm mới nổi tiếng nhất thế giới. Tối qua, hàng nghìn người đã tập trung về quảng trường, bất chấp mưa gió, để đón năm mới 2019, Reuters đưa tin.

Video hàng nghìn người đón năm mới 2019 ở Quảng trường Thời đại

Đối với nhiều người tập trung tại quảng trường nổi tiếng, khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới là phần thưởng sau nhiều giờ đứng dưới cơn mưa như trút nước.

Giúp giữ tinh thần cho nhóm người chờ đếm ngược là màn biểu diễn của các ngôi sao lớn như Christina Aguilera, New Kids on the Block và Sting.

Lễ hội chào đón năm mới 2019 ở Quảng trường Thời đại, New York

“Đây là một điều trong danh sách những thứ muốn làm của tôi”, Jacela Ramous, 34 tuổi, người đến từ bang Texas, cho biết. “Từ nhỏ bạn đã xem điều này trên TV, bạn thấy tất cả sự phấn khích. Có một thứ gì đó thật kỳ diệu về New York trong thời gian này của năm”.

Mặc dù nhiều người nói rằng người dân New York thường tránh xa các lễ hội ở Quảng trường Thời đại, Eskie Garcia bác bỏ điều này.

Garcia là một công nhân 59 tuổi sống ở Brooklyn. Cô cho biết trong khoảng 10 năm qua, năm nào mình cũng đến quảng trường.

“Bạn phải đích thân đến đây”, cô nói. “Đặc biệt khi bạn sống một mình. Bạn đến và gặp gỡ mọi người”.

