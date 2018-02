Người Kurd tố quân đội Thổ Nhĩ Kỳ "đi đêm" với IS ở Bắc Syria

(Dân Việt) Lực lượng người Kurd cáo buộc, một trong những thủ lĩnh sừng sỏ của khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tham gia vào chiến dịch "Nhành Ôliu" nhằm chống lại họ ở vùng Afrin, Tây Bắc Aleppo.

Các chiến binh IS được cho là đang là "tay sai" cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

Trang tin Hawar ủng hộ người Kurd ngày 18.2 cho biết, Seif Bulad Abu Bakr, từng là thủ lĩnh IS khét tiếng của IS ở vùng al-Bab, tỉnh Aleppo đã rời IS. Tên này hiện là một trong những thủ lĩnh chủ chốt trong binh đoàn phiến quân được Ankara hậu thuẫn để chống lại người Kurd ở Afrin.

Abu Bakr là thủ lĩnh sừng sỏ và máu lạnh của IS ở al-Bab trước khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng như phiến quân ủng hộ Ankara phát động chiến dịch Nhành Ôliu chống lại người Kurd và giành được quyền kiểm soát khu vực. Còn hiện tại Abu Bakr là thủ lĩnh của nhóm phiến quân Ferqa al-Hamzah thuộc Lực lượng Lá chắn Euphrates do Ankara hậu thuẫn, đang tham gia chiến dịch quân sự ở Afrin.

Trong một động thái liên quan, trang Hawar hôm 16/2 dẫn các nguồn tin tin cậy tiết lộ, Ankara đã đưa các tay súng IS mắc kẹt ở tỉnh Idlib tới lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó triển khai chúng tới khu vực Jandariseh ở Tây Bắc Aleppo.