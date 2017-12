Nỗi đau của bé gái bị bố mẹ đẻ bán vào nhà chứa vì hết tiền tiêu

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Chỉ vì gia cảnh khó khăn, thiếu tiền tiêu mà hai vợ chồng ở Ấn Độ đã nhẫn tâm bán con gái mình vào nhà chứa tới 3 lần Gia cảnh vốn đã khó khăn, lại thêm tật nghiện rượu, làm ít chơi nhiều nên cuộc sống của gia đình anh Lala Singh lâm vào cảnh túng bấn cùng cực. Vì vậy, hai vợ chồng đã dựng lên một “màn kịch” đẩy đứa con gái đang tuổi trăng tròn của mình vào bi kịch. Ép con thành gái bán dâm Trong một căn phòng tại sở cảnh sát thành phố Moradabad, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô bé còn chưa đến tuổi thành niên. Cô gái này là nạn nhân nhiều lần bị lừa bán làm "nô lệ tình dục" trong thời gian dài tại các ổ mại dâm. Đau lòng là hung thủ không ai khác, chính là bố mẹ đẻ của cô bé. Gương mặt bầu bĩnh và xinh xắn, cô bé kể rằng cha cô - Lala Singh vốn là một người bán dạo hoa quả, gia đình lúc nào cũng sống trong cảnh nợ nần chồng chất. Tuổi thơ của cô là những tháng ngày sống trong nghèo túng bên người cha nghiện rượu và người mẹ ở nhà nội trợ. Cứ hết giờ học, cô bé phải đi làm thuê hoặc bất cứ công việc gì kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Một ngày, bỗng Lala Singh bàn với vợ là Chandrawati đem con gái lên Delhi cho đi học để có điều kiện phát triển tốt hơn. Cô bé ngây thơ đã vô cùng vui mừng vì bấy lâu cô vẫn mong muốn theo đuổi con đường học vấn. Tuy nhiên, thực chất y cùng với vợ đã lên kế hoạch bán con vào nhà thổ để lấy tiền tiêu pha và trang trải nợ nần."Mấy ngày sau, cặp vợ chồng đưa con gái tới cho bà chủ chứa Ravinder. Cô bé nhận ra mình bị ép làm gái bán dâm nên đã khóc và cố gắng bỏ trốn nhưng bị Singh đánh thậm tệ và ép phải làm theo lời cha", một sĩ quan cảnh sát cho biết. Chuỗi ngày đen tối của cô bé bắt đầu từ đó. Hằng ngày, cô bị ép tiếp khách nhiều lần. Nếu có thái độ chống đối, không nghe lời, ngay lập tức những trận mưa đòn dội xuống đầu cô bé đáng thương. Thương cho phận mình, nghĩ tới bố mẹ cô lại càng buồn. Cô liên tục hỏi tại sao họ lại đối xử với mình như vậy. Mua đi bán lại Thế rồi, vận may cũng mỉm cười khi trong một lần chủ nhà chứa sơ sẩy, cô đã nhanh chân bỏ trốn. Vậy nhưng, khi trở về nhà, cô bé ngỡ ngàng với sự lạnh lùng của bố mẹ. Và không dừng lại tại đó, tội ác của cặp vợ chồng này lên đến đỉnh điểm khi để có thêm tiền, cả hai tiếp tục bán con thêm 2 lần cho mấy kẻ dẫn mối khác sau. Khi bị bán đến thành phố Moradabad, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát khỏi tay những kẻ dẫn mối và chạy đến khu nhà ở tạm dành cho những người khốn khó. Mặc dù vậy, cha mẹ cô vẫn nghĩ ra một kế hoạch khác để đưa cô về nhà. Họ tìm gặp cảnh sát và thông báo con gái của họ bị bắt cóc. Nhận được tin trình báo, cảnh sát lập tức mở một cuộc điều tra. Tuy nhiên, lúc này, mọi kế hoạch của cặp vợ chồng ác độc đã bị bại lộ. "Bố mẹ nạn nhân dự định sau khi cảnh sát tìm thấy con gái thì sẽ trả về cho chúng để chúng tiếp tục bắt cô đi làm gái bán dâm", cảnh sát này nói thêm. Cặp vợ chồng cuối cùng bị bắt giữ vì tội đem con bán cho chủ chứa. Ngoài ra còn có 3 tên khác liên quan đến vụ việc này cũng bị tóm gọn. Trong buổi xét xử của tòa án, ông bố bà mẹ bất nhân này cứ im lặng cúi mặt xuống vành móng ngựa, còn cô gái đáng thương bưng mặt không nói thành lời… ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 2/1/2018.

