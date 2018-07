Nỗi đau của “người tù thế kỷ” thoát án tử sau 22 năm chờ chết

(Dân Việt) Hơn 22 năm sống trong nỗi đau bị người đời chửi rủa và cái chết luôn lơ lửng trên đầu, cuối cùng một tử tù đã được minh oan nhờ kết quả của kỹ thuật phân tích ADN.

Các chuyên gia cho biết, con người có thể thay đổi họ tên, thay đổi màu tóc, màu mắt hoặc phẫu thuật thẩm mỹ một số đặc điểm nhận dạng khác. Tuy nhiên, có duy nhất một thứ không thể thay đổi được, đó chính là mẫu ADN của họ. Đó là lý do vô số sự thật tưởng chừng không bao giờ có thể làm sáng tỏ nhưng cuối cùng cũng đã được giải quyết. Loạt bài “Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN” sẽ phần nào hé lộ những câu chuyện kỳ lạ ấy. Paul House phải chịu án tử cho tội danh không phải mình gây nên. Tội danh từ trên trời rơi xuống Mùa hè năm 1985, người ta phát hiện thị thể của cô gái trẻ Carolyn Muncey ngay gần ngôi nhà của cô ở vùng ngoại ô thành phố Luttrell, hạt Union, bang Tennessee, Mỹ. Nạn nhân mặc áo ngủ bên trong một chiếc áo khoác. Quần bị kéo xuống tới gần mắt cá chân. Cơ thể đầy máu của cô nằm trong những bụi cây rậm rạp trên bờ sông. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy hung thủ đã cưỡng hiếp rồi giết chết nạn nhân. Vài tháng trước khi xảy ra vụ án mạng, Paul House chuyển tới nhà mẹ để sống. Nhà của họ khá gần nơi Carolyn sinh sống. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Paul House không có tiền án tiền sự trước đó. Thị trấn này vốn là một nơi khá yên bình, người dân thậm chí còn mở cửa khi đi ngủ nên tin tức vụ cưỡng hiếp giết người đã làm chấn động cả vùng. Cảnh sát lập tức hướng sự chú ý tới Paul House. Nghi ngờ càng có cơ sở khi 2 nhân chứng kể rằng họ thấy Paul rửa tay gần vị trí mà người ta thấy xác Carolyn. Hai chiếc quần jeans trong nhà của Paul cũng có vết máu. Một chuyên gia pháp y khai trước tòa rằng máu trên quần của nghi can cùng nhóm với máu của nạn nhân. Vị này còn khẳng định nhóm máu của Paul cũng khớp với tinh dịch trên quần lót của Carolyn. Vào tháng 2/1986, tòa án tuyên bố Paul House lĩnh án tử hình vì phạm tội giết người cấp độ 1 mặc cho bị cáo liên tục kêu oan ngay từ khi phiên tòa diễn ra cho đến lúc bị áp tải về trại giam. 22 năm đi tìm công lý Cho đến ngày được minh oan, sức khỏe của Paul House đã sa sút nghiêm trọng và phải ngồi xe lăn. Trong khoảng thời gian chờ đến ngày thi hành án, luật sự của Paul đã đưa ra lời khai của nhiều nhân chứng cung cấp bằng chứng để chứng minh chồng nạn nhân mới chính là kẻ giết cô. Hai phụ nữ nói chồng của Carolyn đã vô tình thú tội với họ trong một bữa tiệc sau khi uống chút rượu. Một phụ nữ khác kể rằng cô từng thấy anh ta đấm thẳng vào mặt Carolyn khi khiêu vũ. Nhân chứng thứ tư cho biết chồng nạn nhân dặn cô cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho anh ta nếu cảnh sát có hỏi. Một chứng cứ khác cho thấy ai đó đã vô ý hoặc cố tình bôi máu của Carolyn lên quần jeans của Paul sau khi cảnh sát đến hiện trường. Lúc đó, 2 cảnh sát đã di chuyển trong 10 giờ để đưa máu của Paul tới phòng thí nghiệm của Cục Điều tra liên bang Mỹ nhưng họ không đậy nắp ống đựng máu. Biên bản giao nhận chứng cứ cho thấy một lượng máu trong ống thất thoát khi 2 cảnh sát tới phòng thí nghiệm. Hàng loạt chứng cứ có lợi cho Paul tiếp tục xuất hiện trong những năm cuối thập niên 90 nên nhà chức trách tạm thời hoãn thời gian xử tử. Đúng thời điểm đó, nhờ sự phát triển của kỹ thuật phân tích ADN, người ta phát hiện tinh dịch trên quần lót và bộ quần áo ngủ tại hiện trường thuộc về chồng của nạn nhân chứ không phải của Paul như những kết luận trước đó. Paul House sau đó đã làm đơn kháng án rồi gửi nhiều tòa án nhưng đều bị bác bỏ. Tuy nhiên, ông không nản chí. Tới năm 2005, Tòa án Tối cao Mỹ đã lật lại vụ án, thu thập mọi bằng chứng tiến hành xét nghiệm ADN. Vào ngày 12/6/2006, Tòa án Tối cao Mỹ kết luận những chứng cứ mới cho thấy Paul không phải là thủ phạm. Sau đó họ trả hồ sơ lại cho tòa án hạt Union, bang Tennessee để xử lại. Cho tới thời điểm được thả ông, sức khỏe của Paul House đã sa sút nghiêm trọng và phải ngồi xe lăn do bệnh đa xơ cứng. Ông chính thức rời khỏi nhà tù vào ngày 2/7/2008 sau hơn 22 năm sống trong trại giam nỗi lo sợ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. “Chịu nỗi oan ức bị người đời khinh bỉ nhưng chưa khi nào tôi từ bỏ quyết tâm tìm lại công bằng cho mình dù phải đợi bao lâu đi chăng nữa”, Paul House tâm sự. --------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Bi kịch sau tờ giấy xét nghiệm ADN vào 4h ngày 24/7/2018.

Tag: an oan, xet nghiem adn, tin phap luat, an ninh the gioi, ky an the gioi