Nỗi đau người cha tự tay thiêu xác con gái trước cửa nhà thông gia

(Dân Việt) Người cha 50 tuổi với khuôn mặt khắc khổ nhìn như chực khóc nhanh chóng cùng người nhà dựng giàn hỏa thiêu, ở giữa là thi thể cô con gái đáng thương. Mặc cho hàng trăm người dân xì xào vây quanh, ông lặng lẽ châm lửa thiêu xác con ngay trước cửa nhà thông gia của mình.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Nạn nhân xấu số Swati Jamdade. Hồi ức kinh hoàng Nhiều tháng đã trôi qua nhưng dư luận tại Mhaisal, một ngôi làng nhỏ ở huyện Sangali, bang Maharashtra, miền đông Ấn Độ vẫn chưa hết xôn xao về câu chuyện tang tóc đau thương của gia đình ông Sunil Jadhav trước cái chết của con gái ông - Swati Jamdade. Nhắc đến con và câu chuyện vừa như mới xảy ra, ông không giấu nổi nỗi đau khổ, muộn phiền, xót xa. Vợ ông – mẹ của nạn nhân ngồi cạnh cũng bật khóc khi nhìn di ảnh của con. “Khi được thông báo con gái đã ra đi, tôi chết điếng, rất sốc và đau buồn. Rồi khi phải tự tay thiêu xác con, có những lúc tôi chẳng thể chịu đựng được nữa”, ông Sunil Jadhav chia sẻ. Ông Sunil cho biết Swati Jamdade từ nhỏ đã là một đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn. Tuy gia đình không phải hàng khá giả nhưng vợ chồng ông luôn lo lắng cho các con có một cuộc sống đầy đủ, không hề phân biệt trai gái. Lớn lên, Swati Jamdade đem lòng yêu thương một thanh niên gần nhà và được gia đình hết lòng ủng hộ. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi về làm dâu, Swati Jamdade mới nhận thấy bản chất của chồng vốn là người đàn ông gia trưởng và vũ phu. Cuộc sống của cô dâu trẻ ở nhà chồng sau ngày cưới không lấy gì làm hạnh phúc nhưng cô chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám hé răng với ai, đặc biệt là gia đình mình vì sợ cha mẹ lo lắng. Theo lời ông Sunil Jadhav, đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi con mình sinh liên tiếp 2 đứa cháu gái trong khi người con rể luôn khao khát có con trai. Thậm chí khi vợ sinh con gái thứ hai vào tháng 6/2015, anh ta đã vô cùng tức giận và khóc hàng giờ trong bệnh viện vì thất vọng. Đến lần thứ ba này, khi xét nghiệm cho thấy đứa trẻ trong bụng Swati tiếp tục mang giới tính nữ, anh ta và gia đình mình đã hành hạ cô và ép cô phải bỏ đứa bé trong bụng. Không chịu, cô liền bị chồng không ít lần “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Nỗ lực tìm công lý cho con Theo chia sẻ của ông Sunil, ngày 1/3/2017, Swati đã bị chồng và gia đình chồng lôi tới nhà Khidrapure, một lang băm chuyên phá thai chui trong làng. Ông Sunil Jadhav thiêu xác con gái mình trước nhà thông gia. Đau đớn nhưng người mẹ trẻ không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Trong lúc làm thủ thuật, Swati không may bị nhiễm trùng và do không được đưa tới bệnh viện kịp thời, cô đã qua đời. Tên lang băm này và chồng của Swati ngay lập tức đã bị cảnh sát bắt giữ. Khám xét nhà Khidrapure, cảnh sát phát hiện có 19 bào thai bé gái và tịch thu nhiều thiết bị đắt tiền. Được biết, y đã hành nghề phá thai chui trong 5 năm, với phí chẩn đoán giới tính là 300 USD một người và phí nạo phá thai là 750 USD một ca. Tuy 2 kẻ gây ra cái chết của Swati đã bị bắt nhưng ông Sunil muốn cả bố mẹ chồng của con gái cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì đã tiếp tay cũng như giấu giếm sự thật về cái chết của cô. Họ đã nói với ông cô chết vì đột quỵ tim. Và trước cái chết oan ức của con cháu, thay vì tổ chức tang lễ cho con gái theo truyền thống, ông Sunil đã hỏa thiêu xác con trên đường, ngay ngoài nhà thông gia. "Ai cũng muốn tổ chức lễ hỏa táng đúng cách cho người thân đã khuất để linh hồn họ được bình an. Nhưng chúng tôi biết rằng Swati sẽ không được an lòng chừng nào gia đình nhà chồng chưa bị đưa ra vành móng ngựa. Chúng tôi sẽ không dừng lại đến khi đòi được công lý cho em gái", Amar, anh trai của Swati, giải thích. "Con gái tôi là người rất vui vẻ, lạc quan nhưng dần dần nó bị trầm cảm vì chỉ sinh được con gái. Họ đã không cho phép chúng tôi gặp Swati và ép con bé phải sinh một đứa cháu trai. Vậy nên tôi thiêu xác con trước cửa nhà họ để họ bị ám ảnh suốt đời, ông Sunil đau buồn nói. "Tôi sẽ đảm bảo những người liên quan tới cái chết của con gái tôi phải bị trừng phạt, để không con ai chết oan giống con tôi", ông cho biết thêm. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 11/1/2018.

