Nỗi lòng người vợ 12 năm bị chồng “dâng” cho các sếp thay nhau hãm hiếp

(Dân Việt) Để nhanh chóng được thăng chức, gã đàn ông bỉ ổi đã nhẫn tâm “dâng hiến” vợ cho nhiều lãnh đạo trong suốt 12 năm. Nhiều lần tưởng chừng hóa điên vì uất ức, cuối cùng, không thể tiếp tục chịu đựng, người vợ ấy đã tìm đến cơ quan pháp luật để tố cáo của chồng. Lúc này, hành vi ghê tởm ấy mới được sáng tỏ.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Người phụ nữ 35 tuổi (ảnh trái) đã bị chồng “dâng” lên các sếp của hắn ta suốt 12 năm trời. Lòng tham của gã chồng bại hoại Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, áo quần xộc xệch, “vùng kín” đau đớn, nỗi tức giận trong lòng Kasthury Munirathnam (tên nạn nhân đã được thay đổi) lại dâng lên vì cô biết những gì vừa trải qua với mình. Nhớ lại trước đó, cô đã uống một cốc sữa rồi cảm thấy buồn ngủ nên vào phòng nằm nghỉ. Chắc chắn, Bhupendra Nimade, gã chồng đốn mạt của cô lại vừa cho vợ mình uống thuốc ngủ được pha vào sữa để các lãnh đạo, ông chủ của hắn có thể thoải mái dày vò thân thể cô. "Trước đó, Nimade đã hứa với 2 đồng nghiệp rằng nếu họ giúp anh ta chuyển được đến làm việc tại thành phố Bhopal, anh ta sẽ để tôi quan hệ tình dục với họ. Sau đó, mong muốn này được thực hiện, Nimade cũng được phân cho một căn nhà và chúng tôi đã chuyển tới vào tháng 6/2013. Lúc này, nhiệm vụ của tôi mới bắt đầu”, nạn nhân kể lại trong đau đớn. Suốt 12 năm qua, người phụ nữ 35 tuổi này đã bị hãm hiếp không biết bao nhiêu lần như vậy. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cô phản kháng, Bhupendra lại đe dọa sẽ giết chết hoặc bắt con gái cô làm vật thay thế cho mẹ. Nhưng lần này, Kasthury không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Người vợ đáng thương đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề và đến sở cảnh sát thành phố Khargone, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) để tố cáo hành vi thú tính của chồng. Tháng 9/2013, sở cảnh sát thành phố Khargone đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bhupendra Nimade để điều tra và xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng theo đúng quy định pháp luật. 12 năm kinh hoàng Hơn 4 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, lòng người vợ đáng thương ấy lại nghẹn đắng. Cô kể: “Ngày đó, thấy Bhupendra Nimade hiền lành, công việc ổn định, tôi cũng có cảm tình nên bố mẹ tôi cũng đồng ý. Cứ tưởng lấy chồng xa nhà, tôi sẽ được chồng yêu thương, chăm sóc hơn. Không ngờ, anh ta lại toan tính điều ghê tởm như vậy”. Cảnh sát cho biết theo lời khai của nạn nhân, năm 2000, Kasthury kết hôn với Bhupendra Nimade - một nhân viên ngân hàng, hai người sau đó có với nhau một bé gái xinh xắn. Tuy nhiên, ngay từ những ngày mới cưới, người chồng tệ bạc của cô đã bắt đầu giở thói côn đồ. Không chỉ “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ, anh ta còn sẵn sàng để hai người bạn thân của mình hãm hiếp cô. Cuộc đời cô càng trở nên bi kịch bởi chính nhan sắc của mình. Dù có chồng con nhưng cô vẫn khiến nhiều đàn ông “chết mê chết mệt”. Trong một buổi gặp mặt gia đình của các nhân viên công ty, sếp của Bhupendra Nimade ngay khi vừa nhìn thấy cô đã thấy có cảm tình. Biết được điều này, Bhupendra Nimade không hề ghen tuông mà còn lên kế hoạch cho sự nghiệp của mình với sự giúp sức của vợ. Sau đó, để được thăng quan tiến chức, chồng cô đã không thương tiếc biến vợ mình thành vật hi sinh để mua vui cho nhiều vị lãnh đạo trong ngân hàng. Tất nhiên là cô không đồng ý việc dùng chính mình để làm món hàng trao đổi nhưng rồi vẫn cứ phải chịu đựng việc này suốt 12 năm. Những gã đàn ông này thay nhau hãm hiếp Kasthury ở bất kì nơi nào có thể. Nhắc đến những tháng ngày đau đớn, ê chề của mình, người phụ nữ đáng thương vừa khóc vừa nói: “Dù tôi có khóc lóc van xin, nhưng anh ta vẫn khống chế, ép tôi phải chiều chuộng những kẻ háo sắc ấy cho bằng được”. “Kịch bản anh ta thường sử dụng là bỏ thuốc mê vào sữa hay đồ ăn của tôi, khiến tôi mê man và không thể chống cự. Hắn còn dọa sẽ giết chết đứa con nhỏ của tôi nếu tôi không chịu làm theo lời hắn”, nạn nhân khai với cảnh sát. Ngoài ra, Kasthury cũng cho biết thêm: “Hắn ta đã kể với tất cả họ hàng rằng tôi bị điên và đã làm việc nhục nhã đó. Thậm chí hắn còn uy hiếp tôi rằng, nếu tôi không làm thì con gái sẽ phải làm. Tôi đã vô cùng đau khổ và sợ hãi". ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 7/2/2018.

