Nóng: Khủng bố IS "đội mồ sống dậy", đánh chiếm các thị trấn Syria

(Dân Việt) Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiến hành các đột kích táo tợn chứng tỏ chúng đang hồi sinh bằng việc bao vây các lực lượng Syria và Nga, tấn công dân quân người Kurd và đánh chiếm một thị trấn ở Đông Syria.

Theo đó, IS đã tấn công lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền Assad và một nhóm đặc nhiệm Nga ở thành phố cổ Palmyra bằng cách sử dụng một chiếc xe chứa đầy bom. Ngoài ra, chúng còn bao vây một đoàn xe quân sự của Nga.

Cơ quan truyền thông ủng hộ IS là Amaq News Agency đưa tin, sau đó các máy bay của chính quyền Syria và Nga phải oanh tạc các vị trí của nhóm khủng bố để phá vòng vây.

Ở vùng nông thôn Raqqa - thủ phủ cũ của IS, nhóm này đã nhận trách nhiệm giết chết và làm bị thương 5 thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn trong một cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng dân quân. Một số phương tiện quân sự của SDF cũng bị phá hủy bởi thiết bị nổ của IS gần thị trấn Haws.

Tuy nhiên, cuộc tấn công nguy hiểm nhất của IS là nhóm này đã đánh chiếm và giành được quyền kiềm soát hoàn toàn thị trấn Al-Sukhna ở vùng nông thôn phía đông của Homs. Thị trấn Al-Sukhna rơi vào tay IS sau một loạt cuộc giao tranh ác liệt giữa các chiến binh khủng bố với dân quân ủng hộ chính quyền Assad trong khu vực. 20 dân quân ủng hộ Damascus được cho là đã thiệt mạng vì giao tranh với IS.

Theo Amaq News Agency, IS giành được quyền kiểm soát thị trấn Al-Sukhna hôm 30/9 nhưng sau đó rút lui vì bị Nga oanh tạc ác liệt sau đó lại giành được quyền kiểm soát 1 ngày sau đó. Hiện quân đội Syria đang bao vây khu vực trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát thị trấn trọng điểm này.

Sự hồi sinh của IS diễn ra trong bối cảnh những cảnh báo gần đây rằng, nhóm này sẽ sớm ngóc đầu dậy và chúng đã có những kế hoạch tấn công trở lại.