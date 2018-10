Nóng: Mỹ tiết lộ khả năng đánh bại Nga, Trung Quốc

(Dân Việt) Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh mức độ nguy hiểm cao đối với lợi ích quốc gia của Mỹ, theo Lầu Năm Góc được hình thành bởi "mối đe dọa 4 + 1", bởi Nga, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Iran và chủ nghĩa khủng bố.

Vũ khí không gian.

Quân đội Mỹ sẽ không thể đồng thời tham gia thành công vào hai cuộc xung đột lớn. Kết luận như vậy được công bố trong báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược của Heritage Foundation ở Washington.

Theo tài liệu, khả năng của Mỹ để đồng thời chiến đấu chống lại hai nước lớn, ví dụ, Nga và Trung Quốc, đã nhận được một chỉ số "thấp nhất".

Trước đó, cổng thông tin của Mỹ chuyên về các chủ đề quân sự We are the Mighty đã giải thích việc không thể chinh phục nước Nga bởi vì khí hậu khắc nghiệt, lãnh thổ rộng, quân đội lớn, và đặc thù về bản sắc dân tộc Nga.

"Các người Nga sẽ phá hoại đất nước mình thay vì để lại cho bất kỳ kẻ xâm lược nào", bài báo đã cho biết.

Những kẻ xâm lược nên nhớ rằng họ sẽ phải chiến đấu với "mọi người Nga trong 11 múi giờ," ấn phẩm lưu ý.

Việc không thể đánh bại Trung Quốc ấn bản đã giải thích bằng dân số 1,3 tỉ người của đất nước. Trong số các yếu tố bổ sung có lãnh thổ rộng lớn, các bệnh gây ra bởi tình trạng quá đông, cũng như nền kinh tế phát triển, sao chép các tiến bộ công nghệ của các quốc gia khác, có thể dẫn đến lực lượng vũ trang mạnh mẽ.