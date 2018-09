Ông bà bị bắn chết, bé trai 4 tuổi người đầy máu hoảng loạn chạy tới trường

(Dân Việt) Tại hiện trường, tiền mặt và đồ trang sức vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu lục soát. Cảnh sát xác định động cơ gây án không phải để trộm cắp, hung thủ chỉ muốn giết đôi vợ chồng già này nhanh chóng.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng. Ông Jack Myers và bà Linda Myers. Chiếc xe lạ lúc sáng sớm Sáng 27/3/2003, cậu bé Johnny Huffman (4 tuổi) một mình chạy tới trường, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ dính đầy máu, đi chân đất. Khuôn mặt đầy vẻ sợ sệt, Johnny nói với cô giáo: “Con thấy ông bà bị chảy rất nhiều máu”. Thông tin này lập tức được báo cho cảnh sát. Có mặt tại trang trại của gia đình ông Jack Myers và bà Linda Myers ở hạt Darke, Ohio (Mỹ), cảnh sát cho biết, ngay khi bước vào phòng ngủ, họ thấy thi thể 2 ông bà ở trên giường, trên đầu có vết đạn, cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Bà Linda ngoài vết thương trên đầu còn bị thương ở tay. Theo nhận định của cảnh sát, rất có thể bà đã tỉnh giấc và giơ tay lên để tự vệ. Nạn nhân được nhận định là tử vong vào khoảng thời gian từ 4 - 6h. Tại hiện trường, tiền mặt và đồ trang sức vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu lục soát. Động cơ gây án không phải để trộm cắp, hung thủ chỉ muốn giết đôi vợ chồng già này. Một người hàng xóm cạnh nhà cho biết vào lúc 4h30, người này có nhìn thấy một chiếc ôtô lạ đi ra khỏi nhà ông Jack. Tuy nhiên, nhân chứng lại không nhớ chính xác chi tiết, nhãn hiệu, biển số xe cũng như đặc điểm nhận dạng của tài xế. Kiểm tra bên ngoài hiện trường, cảnh sát nhận thấy đường dây điện thoại đã bị cắt và cửa sổ tầng hầm bị phá hỏng. Gần đó, một phần vết giày được tìm thấy trên mặt đất. Bé Johnny Huffman, người duy nhất còn sống sót trong căn nhà, nói rằng không hề nghe thấy tiếng súng. Tuy nhiên, có lúc mơ màng, cậu bé đã nhìn thấy “quái vật màu xanh”. Ông Jack và bà Linda kết hôn được 7 năm, họ đều có con riêng trong cuộc hôn nhân trước đó. Hai người cùng điều hành một nhà hàng. Ngoài ra, ông Jack còn mua bán ôtô đã qua sử dụng, đất đai hoặc tài sản khác của những con nợ không đủ khả năng chi trả. Cảnh sát ban đầu cho rằng có thể đây là nhóm những nghi phạm có động cơ giết hại ông nhưng sau đó không tìm được bằng chứng. Hung thủ giấu mặt Hung thủ Gregg Myers đã giết chết cha đẻ và mẹ kế. Trong khi vụ án đang rơi vào bế tắc, điều tra mối quan hệ gia đình nạn nhân, cảnh sát nhận thấy con cái của ông bà không mấy hòa thuận với cha mẹ. Trong đó, mâu thuẫn với Gregg Myers (29 tuổi) - con đẻ của Jack, là gay gắt nhất. Gregg đã ly hôn và gặp khó khăn do nghiện ma túy. Jack từng từ chối khi cậu con trai xin tiền và khuyên Gregg nên cai rượu, ma túy. Tuy mâu thuẫn nhưng trong di chúc, ông Jack vẫn để Gregg có quyền thừa kế trang trại gia đình, nếu ông chẳng may qua đời. Gregg Myers bị đưa vào danh sách nghi phạm tuy nhiên phủ nhận sự liên quan tới cái chết của bố đẻ và mẹ kế. Khám xét nhà ở của Gregg, cảnh sát cũng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Gregg có bằng chứng ngoại phạm và cũng đi cỡ giày lớn hơn 2 số so với dấu vết tìm thấy ở hiện trường. Bằng trực giác, nhóm điều tra và tình nguyện viên quyết định nghiên cứu thực địa tuyến đường giữa hiện trường vụ án và nơi làm việc của Gregg nhưng không đem lại kết quả. Không nản chí, nhóm điều tra đổi hướng di chuyển qua một cây cầu. Và thật bất ngờ, họ tìm thấy khẩu súng được gói bọc cẩn thận, nằm dưới lòng hồ. Cây cầu cách hiện trường vụ án 9 km. Lần theo hướng hạ lưu con sông, cảnh sát tìm thấy một túi nylon màu đen, bên trong chứa nhiều chứng cứ quan trọng của vụ án như đôi găng tay cao su, 2 vỏ đạn, bộ đồ jumpsuit màu xanh, nắm bông để làm giảm âm. Ngoài ra, đôi giày tennis được tìm thấy cũng trùng khớp với dấu vết tại hiện trường, song lại bé hơn so với cỡ chân của Gregg. Danh sách cuộc gọi của Gregg để lộ chi tiết một tuần trước khi vụ án xảy ra, Gregg đã gọi 2 lần cho một chủ cửa hàng bán súng. Người này cũng mô tả vào thời điểm đó, một khách hàng có dáng vóc khá giống với Gregg đã tới cửa hàng để giao dịch mua súng, số seri khẩu súng đó cũng hoàn toàn trùng khớp. Với chiếc túi nylon tìm thấy ở sông, các chuyên gia đã tiến hành khám nghiệm đôi găng tay. Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng, ở lớp trong găng tay, cảnh sát tìm thấy một phần dấu vân tay của ngón trỏ, khớp với dấu vân của Gregg Myers. Mọi việc đã được làm sáng tỏ. Gregg cố tình mua quần áo cải trang và giày size nhỏ hơn, với niềm tin đánh lạc hướng điều tra. Sau đó, hắn tạo hiện trường giả giống như một cuộc đột nhập và để lại dấu giày. Gregg nổ súng bắn ông Jack trước. Nghe thấy tiếng súng, bà Linda choàng tỉnh, lấy tay để tự vệ trước khi cũng bị bắn. Xong xuôi, Gregg đi lên tầng trên để nghe ngóng và tính toán sẽ bắn chết Johnny nếu cậu bé tỉnh giấc. Trên đường tới nhà máy làm việc, Gregg vứt khẩu súng và chiếc túi đựng đồ gây án xuống sông. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Gregg Myers đã bị kết án tù chung thân cho 2 tội danh giết cha mẹ. Theo lời khai của Gregg, muốn nhanh chóng có tiền nhưng không thể đợi được đến lúc cha mẹ chết, hắn đã tự mình ra tay để các điều khoản về quyền thừa kế của hắn trong di chúc được thi thi sớm hơn. -------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 1/10/2018.



