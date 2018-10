Ông trùm IS lại thoát chết trong gang tấc ở Syria

(Dân Việt) Abu Bakr al-Baghdadi – kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng – đã vừa chết hụt tại Syria.

Trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Getty. Theo Daily Stars, việc đến muộn trong cuộc họp với các chỉ huy cấp cao của IS đã trở thành lá bùa cứu mạng kẻ cầm đầu IS. “Iran đã sử dụng tên lửa bắn phá một số ổ phiến quân IS tại miền đông Euphrates (Syria). Mục tiêu của cuộc tấn công là để nhắm vào một cuộc họp quan trọng của các chỉ huy IS – hay còn được các tay súng khủng bố gọi là hội đồng chiến tranh IS. Abu Bakr al-Baghdadi cũng tham dự cuộc họp này”, ông Jabbar al- Maamouri – chỉ huy Lực lượng Cơ động Nhân dân nói kể về cuộc tẩu thoát thần chết của Baghdadi. “Đáng lẽ, al-Baghdadi sẽ bị tiêu diệt trong vụ nổ. Thế nhưng, hắn đã đến muộn giờ họp vài phút và sống sót”. Tuy al-Baghdadi thoát chết, Iran vẫn tiêu diệt được alo al-Mashadani – nhân vật số 2 của IS, chỉ đứng sau Baghdadi và nhiều chỉ huy cấp cao khác của tổ chức khủng bố. Ngoài ra, 65 chiến binh khủng bố khác cũng chết trong đợt tấn này của Tehran. Được biết, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tổng cộng 6 quả tên lửa đất-đối-đất nhằm đáp trả cuộc tấn công vào cuộc diễu binh khiến 25 người thiệt mạng tại thành phố Ahvaz. Trước đó, Baghdadi được cho là đã bị tiêu diệt nhưng đã xuất hiện trở lại vào mùa hè vừa rồi với một bài phát biểu kéo dài 55 phút, kêu gọi những kẻ ủng hộ thực hiện các cuộc tấn công ở phương Tây. Hiện tại, lực lượng Mỹ tại Syria đang nỗ lực tìm và tiêu diệt tên này nhằm ngăn chặn việc IS hồi sinh, mạnh mẽ trở lại. Washington cũng đã treo số tiền thưởng lên tới 25 triệu USD (khoảng 583 tỷ đồng) để đổi lấy cái đầu của ông trùm khủng bố.

