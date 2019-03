Pakistan che giấu nhiều bí mật ở nơi bị Ấn Độ không kích?

(Dân Việt) Ấn Độ vừa cáo buộc Pakistan “che giấu nhiều thứ” sau khi các nhà báo của hãng tin Reuters liên tục bị ngăn không cho đến gần một địa điểm từng xảy ra một cuộc không kích của Ấn Độ trong lãnh thổ Pakistan ngày 26.2.

Lính Pakistan đứng gác ở khu vực từng bị không quân Ấn Độ không kích

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar cho biết ngày 9.3 rằng Pakistan không cho các nhà báo vào trong một ngôi trường gần địa điểm không kích.

Nhóm phóng viên Reuters đã 3 lần trèo lên một ngọn đồi dẫn đến ngôi trường tôn giáo, được cho là do nhóm thánh chiến Pakistan Jaish-e-Muhammed (JeM) điều hành. Tuy nhiên, mỗi lần cố gắng tiếp cận khu vực xung quanh trường, nhóm phóng viên đều bị chặn bởi lính canh Pakistan vì lý do an ninh.

Việc Pakistan không cho các nhà báo vào khu vực có nghĩa họ đang che giấu nhiều thứ, ông Kumar nói với các phóng viên. Ông thêm rằng cuộc không kích của Ấn Độ đã đạt được “mục đích như mong muốn”.

Căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân gia tăng sau khi các máy bay chiến đấu của Ấn Độ tiến hành cuộc không kích xuyên biên giới vào ngày 26.2 để phá hủy những gì New Delhi mô tả là “trại khủng bố” do JeM điều hành. Nhóm này đứng sau vụ đánh bom tự sát vào giữa tháng 2 nhắm vào một đoàn xe chở cảnh sát bán quân sự ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, giết chết ít nhất 42 sĩ quan.

Ấn Độ nói cuộc tấn công trả đũa đã “thành công”. Bộ trưởng Ngoại giao nước này tuyên bố “số lượng rất lớn” các chiến binh JeM đã bị giết.

Tuy nhiên, Pakistan chỉ trích cuộc không kích, cáo buộc Ấn Độ thực hiện một hành động “khủng bố môi trường” bằng cách phá hủy một rừng thông thay vì trại huấn luyện thánh chiến.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm sau cuộc chạm trán trên không giữa hai nước. Ấn Độ nói rằng họ đã bắn hạ một máy bay phản lực Pakistan trong khi Islamabad phủ nhận thông tin này.