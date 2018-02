Putin ra tay cứu dân thường khỏi "địa ngục trần gian" Đông Ghouta, Syria

(Dân Việt) Để tránh đổ máu cho dân thường Syria ở Đông Ghouta, Damascus - nơi chiến sự đang diễn ra vô cùng ác liệt, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh "ngừng bắn nhân đạo" bắt đầu từ hôm nay (27.2) nhằm tạo ra hành lang nhân đạo cho người dân rời khỏi khu vực.

Chiến sự ở Đông Ghouta, Syria đang diễn ra vô cùng ác liệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu cho hay, kể từ ngày 27.2, sắc lệnh "ngừng bắn nhân đạo thường nhật" sẽ có hiệu lực từ 9h đến 14h hàng ngày, với mục tiêu tránh thương vong nơi thường dân ở Đông Ghouta.

Ông Shoigu còn cho hay, hành lang nhân đạo đã được mở ra để thường dân có thể rời khỏi vùng chiến sự an toàn. Nga sẽ hỗ trợ các nguồn lực cho hành làng nhân đạo này và người dân có thể theo dõi thông tin qua các tờ rơi tuyên truyền cũng như tin nhắc, video.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các chiến binh phiến quân Hồi giáo "Mặt trận al-Nusra" vẫn đang bắt giữ hàng trăm con tin là thường dân bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, Bộ cũng nhấn mạnh thêm rằng, các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Syria đang tiếp tục cản trở việc sơ tán thường dân rời khỏi Đông Ghouta.

Sắc lệnh ngừng bắn nhân đạo của Tổng thống Putin được đưa ra 2 ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua lệnh ngừng bắn 30 ngày trên khắp Syria. Tuy nhiên, do lệnh ngừng bắn không áp dụng đối với các tổ chức bị coi là khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), al-Qaeda hay Mặt trận al-Nusra, nên giao tranh đẫm máu tại Đông Ghouta vẫn tiếp diễn.

Trước tình hình chiến sự leo thang ở Syria, Hội động Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi tất cả các bên tham gia xung đột Syria phải ngăn chặn ngay lập tức các vụ đụng độ đẫm máu và tuân thủ lệnh ngừng bắn nhân đạo lâu dài trên toàn bộ lãnh thổ Syria.

Đích thân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng kêu gọi các bên liên quan đến xung đột ở Syria tuân thủ ngay lập tức lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

"Đã đến lúc phải chấm dứt địa ngục này trên Trái đất", ông Guterres nhấn mạnh và tuyên bố thêm rằng, Liên Hợp Quốc sẵn sàng viện trợ và sơ tán những người bị thương nặng tại khu vực do phe nổi dậy Syria kiểm soát ở Đông Ghouta, Damascus - nơi có 400.000 thường dân và chiến sự đang diễn ra ác liệt, đẫm máu nhất.

Ước tính, chiến sự ở Đông Ghouta đã khiến hơn 560 người thiệt mạng trong 8 ngày qua, bao gồm hơn 100 trẻ em. Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua 26.2, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và tấn công bằng pháo nhằm vào các khu vực Douma và Harasta ở Đông Ghouta.