Quân sự: Lý do Mỹ ngáng chân Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Nga về S-400

(Dân Việt) Các chuyên gia mà Thổ Nhĩ Kỳ phỏng vấn cho biết điều gì đã khiến Mỹ muốn ngăn chặn việc ký kết thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về S-400.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Theo chuyên gia về quan hệ quốc tế Togrul Ismayil, Mỹ có thái độ tiêu cực đối với quan hệ hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, có thể được quan sát ở Syria.

Đồng thời, ông nhắc lại rằng Washington hành động không nhất quán: Nhà Trắng từ chối bán hệ thống Patriot của mình cho đồng minh NATO, nhưng chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này muốn có các tổ hợp S-400. Ông Ismayil lưu ý rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ từ chối các hệ thống tên lửa phòng không của Nga sẽ không chỉ là đòn giáng vào khả năng phòng thủ của đất nước, mà còn gây ra thiệt hại nghiêm trọng về hình ảnh của nước này, vì bước đi như vậy sẽ được coi là do áp lực của Mỹ.

Theo chuyên gia về an ninh Mithat Yyshyk, S-400 là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới, và do đó Thổ Nhĩ Kỳ cần nó. Ông nói thêm rằng bây giờ vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ ở Trung Đông không trùng hợp, do đó, các đồng minh của Mỹ không quan tâm đến việc tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ.