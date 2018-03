Rợn người kẻ phụ tình giết bạn gái dã man vì muốn cưới người khác

(Dân Việt) Đứng co ro trong phiên tòa xét xử hành vi giết người chặt xác phi tang của mình, gã đàn ông cúi gằm mặt, tránh cái nhìn phẫn nộ của dư luận trước tính chất tàn ác của vụ việc.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Hung thủ Prabhakar Shetty và nạn nhân cũng chính là người yêu của hắn. Tội ác man rợ Những cơn mưa trút xuống sầm sập không thể ngăn được những người dân tại Mumbai (Ấn Độ) tới tòa án thành phố để chứng kiến phiên tòa xét xử bị cáo Prabhakar Shetty (36 tuổi) phạm tội giết người rồi chặt xác thành nhiều mảnh để phi tang. Điều đau lòng hơn, nạn nhân của Prabhakar - Kanta Shetty (31 tuổi) lại cũng là người yêu của hắn. Chính vì hành vi man rợ này mà căn phòng tòa án Mumbai trở nên quá chật chội với những người dân thành phố này, ai cũng cố hướng ánh mắt về phía bị cáo, để lắng nghe những lời thú tội của tên sát nhân. Theo cáo trạng, ngày 4/11/2013 cảnh sát Mumbai đã nhận được đơn tố cáo của một người phụ nữ về việc em gái chị ta là Kanta Shetty đã bất ngờ mất tích 5 ngày trước mà không có lý do, gia đình đã tìm mọi cách mà vẫn không thể liên lạc được. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành điều tra và có tới tìm Prabhakar Shetty, vốn là người yêu của Kanta thông báo về sự mất tích bất thường của bạn gái người này. Tuy nhiên, khi tới nhà, cảnh sát lại phát hiện, Prabhakar đang chuẩn bị cho hôn lễ với một người phụ nữ khác trong khi chị gái của Kanta lại nói rằng anh ta và em gái mình đã yêu nhau được 2 năm. Thấy vụ việc có nhiều nghi vấn, cảnh sát đã truy hỏi Prabhakar và cuối cùng đến ngày 5/11 hắn đã thừa nhận tội ác của mình. Prabhakar cho biết vào đêm 29/10 hắn và Kanta gặp nhau vì việc hắn chuẩn bị cưới một người phụ nữ khác vào tháng 11. Kanta đã hết sức giận dữ khi nghe tin hắn phụ bỏ và yêu cầu hắn kết hôn với mình. Tuy nhiên, Prabhakar không đồng ý và hai người tranh cãi nhau khá lớn, sau đó hắn bóp cổ Kanta cho tới chết. Kinh khủng hơn, để phi tang, Prabhakar đã chặt xác người tình thành 3 và vứt ở nhiều địa điểm khác nhau. Mối tình nghiệt ngã Kanta là một nhà thiết kế và có một con trai 11 tuổi còn Prabhakar là quản lý một nhà hàng tại Chembur Gymkhana, Mumbai. Prabhakar và Kanta quen biết nhau cách đó 3 năm, khi cùng đi trên một chuyến tàu từ Mangalore đến Mumbai. 2 năm trước, chồng của Kanta không may qua đời. Trong những ngày tháng khó khăn đó Prabhakar đã luôn động viên cô khiến tình cảm nảy sinh và bắt đầu mối quan hệ. Yêu nhau khá lâu, đã nhiều lần Kanta dò hỏi về một đám cưới. Ban đầu, Prabhakar nói sẽ cưới nhưng sau đó, mỗi lần như vậy đều lấy hết lý do này đến lý do khác rồi tỏ thái độ gay gắt. Chán nản, Kanta nhiều lần đề nghị chia tay nhưng đều bị người yêu đe dọa, trong khi đó hắn lại lên kế hoạch để cưới một người phụ nữ khác. Tức giận, ngày 29/10, Kanta tìm gặp người yêu để hỏi cho ra lẽ nhưng bị từ chối. "Đến tận nơi Prabhakar làm việc mà không gặp, Kanta tới thẳng căn hộ của hắn. Biết rằng cô sẽ làm như vậy nên Prabhakar đã lên kế hoạch giết người yêu và để sẵn một con dao trong phòng tắm", cảnh sát trưởng Prahlad Panaskar cho biết. "Khi Kanta đến, hắn lôi cô vào phòng tắm, bóp cổ người yêu đến chết rồi phân xác cô”. Tuy nhiên, tội ác của kẻ phụ tình đã bị phơi bày. Gần 2 tuần sau, Prabhakar phải tra tay vào còng, đồng thời thú nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình. Cảnh sát cũng đã thu giữ được con dao gây án và chính thức tuyên án tên thủ ác vô nhân tính này. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 10/3/2018.

Tag: an do, hiep dam an do, an do hiep dam, phien toa xet xu