Sốc thuốc, cặp vợ chồng teen để mặc con 2 tuần tuổi bị chuột cắn tới chết

(Dân Việt) Trong cơn “phê” thuốc, cặp vợ chồng trẻ không hề nghe thấy tiếng khóc thét của đứa con vừa mới sinh, đến khi ý thức được thì đã quá muộn.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc" sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Erica Shryock và Charles Elliott đã bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của đứa con 15 ngày tuổi. Bé sơ sinh với 100 vết cắn Một đêm tháng 5/2017, trong ngôi nhà tồi tàn ở thành phố Magnolia (Arkansas, Mỹ), Erica Shryock (19 tuổi) bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng khóc đến lạc giọng. Nhìn sang, Erica thấy vợ là Charles Elliott (18 tuổi) mắt nhắm nghiền. Chợt nhớ đến con gái mới 15 ngày tuổi của mình, Erica liền tới đánh thức Charles. Cả hai sau đó vội vàng chạy vào phòng ngủ và vô cùng hốt hoảng khi thấy giường em bé đầy máu với rất nhiều vết thương trên cơ thể, tập trung ở tay, mặt, ngón tay, cánh tay. Và rồi, tiếng khóc cũng dần tắt lịm. Vài tiếng sau, âm thanh của tiếng xe cứu thương đã phá vỡ không gian tĩnh mịch tại khu phố nơi Erica và Charles sinh sống. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ sau đó đã tìm thấy khoảng 100 vết cắn trên cơ thể cô bé được xác định là do chuột gây ra. Trong đó, tổn thương nghiêm trọng nhất là một vết thương dài khoảng 2.5cm ở trán. Vết thương này sâu đến mức đã phơi ra cả một phần của hộp sọ khiến các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều là vô ích. Nó vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ sơ sinh nên đã khiến bé tử vong. "Các vết thương được tạo thành trong hàng giờ đồng hồ và đứa trẻ đã đau đớn tới kiệt sức trong khoảng thời gian đó. Một là hai vợ chồng đã không thức dậy ngay lập tức, hai là họ đã không có mặt để tìm hiểu xem vấn đề của con là gì", bác sĩ khám nghiệm cho biết. Tuy nhiên, dù nguyên nhân thật sự có là gì thì cả Erica Shryock và Charles Elliott đều đã bị bắt giữ sau đó. Thời điểm cảnh sát đến kiểm tra nơi ở, họ đã tìm thấy những dấu chân chuột thậm chí còn dính máu ở khắp nhà, một chiếc mũ trẻ sơ sinh, một chiếc chăn đều bê bết máu và phân chuột đầy rẫy trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Bi kịch của cặp vợ chồng nghiện ngập Người mẹ teen bên con lúc vừa sinh. Đối mặt với những bằng chứng pháp y xác thực, cặp vợ chồng tuổi teen đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Theo cáo trạng, cặp đôi đã sử dụng chất kích thích bao gồm thuốc gây ảo giác, cần sa và ma túy ngay trước khi vụ việc xảy ra. Vì "phê" thuốc, cả hai không hề biết những điều kinh khủng xảy ra với con gái mình. Sau cái chết của con, Elliott tỏ ra vô cùng đau khổ. Charles Elliott thú nhận trong lúc bị cảnh sát thẩm vấn rằng cô đã không tìm kiếm sự trợ giúp về y tế cho con gái ngay lập tức vì lo sợ sẽ bị tước quyền nuôi con. Theo thông tin từ cảnh sát, bé gái bị sinh non và chỉ nặng 1,8 kg lúc mới sinh. Được biết, cả Elliott và Shryock đều có tuổi thơ đầy sóng gió, lớn lên trong những môi trường phức tạp và không hạnh phúc. Theo người thân của Elliott, cô từng bị bạo hành và lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Lớn hơn, Elliott kết bạn với những đứa trẻ hư hỏng và nghiện ma túy lúc nào không hay. Trong khi đó, Shryock cũng có tuổi thơ không may mắn, cha mẹ đều vào tù. Cách đây 3 năm, Elliott và Shryock quen nhau tại một quán bar. Cả hai nhanh chóng có cảm tình và dọn về ở cùng nhau, thường xuyên sử dụng chất kích thích. Trong phiên tòa xét xử vào tháng 2/2018, cặp đôi đã bị kết tội gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng và phải chịu mức án 5 năm tù.

