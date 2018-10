Sốc: Trump từng bị mưu sát ở Philippines

(Dân Việt) Các vệ sĩ của Tổng thống Mỹ xác định rằng có một âm mưu ám sát nhằm vào ông Donald Trump trong chuyến thăm tới Philippines hồi năm 2017.

Một mật vụ Mỹ đảm bảo an toàn khi chiếc trực thăng Marine One chở Tổng thống Donald Trump rời thủ đô Washington. Ảnh: AP.

Theo một bộ phim tài liệu phát sóng vào hôm qua (13.10) của kênh truyền hình National Geographic, Sở Mật vụ Mỹ - cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Tổng thống – đã triệt phá một âm mưu ám sát Tổng thống Trump khi nhà lãnh đạo đang tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Manila (Philippines).

Cụ thể, National Geographic tiết lộ rằng nhiều ngày trước khi sự kiện diễn ra, Manila đã phải đối mặt với “mức độ đe dọa nghiêm trọng” từ các phần tử khủng bố Daesh (IS). Vào thời điểm thượng đỉnh ASEAN ngày càng nóng, Daesh đã công bố một đoạn video, kêu gọi các “con sói đơn độc” chờ đợi và “phục kích” Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Philippines.

Khi mà ông Trump chuẩn bị tới Manila, Sở Mật vụ đã rà soát trên các mạng xã hội nhằm tìm kiếm bất kỳ mối đe dọa nào có thể diễn ra. Kết quả là một mối đe dọa trên mạng xã hội Twitter đã được phát hiện. Theo National Geographic, các mật vũ đã sử dụng một phần mềm đặc biệt nhằm “quét” qua các bài viết trên mạng xã hội với tốc độ nhanh hơn con người.

“Sẽ ở Manila cùng lúc với Trump […] Tự tay tôi sẽ làm việc này cho mọi người”, đoạn tweet viết, đồng thời kèm theo bức ảnh của Lee Harvey Oswald – người bị cáo buộc đã ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.

Sau đó, Sở Mật vũ đã kiểm tra tài khoản Instagram của người viết tweet nói trên và tìm thấy một bức ảnh chụp bìa cuốn sách có tên “Cách để ám sát: Lịch sử Tối hậu của Sát thủ” (How to Kill: The Definitive History of the Assassin). Quyết định rằng 2 bằng chứng này là quá đủ để xác định mối đe dọa, các mật vụ đã truy nguồn máy tính.

Ngay sau khi Tổng thống hạ cánh, các mật vụ đã xác định được nghi phạm ở Công viên Luneta, cách khách sạn mà ông Trump sẽ ở chỉ khoảng 1,6km. Với sự trợ giúp của cảnh sát Manila, Sở đã đột kích công viên, bắt giữ mối đe dọa.

Trả lời phỏng vấn với National Geographic, Mật vụ Chad Ragan cho rằng thành công của chiến dịch là nhờ có công nghệ.

“Chúng tôi biết được rằng anh ta đang tiến gần tới chúng tôi, biết được anh ta ở đâu để theo dõi. Đó là lợi thế rất lớn để ngăn chặn mối đe dọa”, Ragan cho hay, đồng thời nói thêm rằng một phần thành công cũng là nhờ có sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát Manila.