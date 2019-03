"Sốc" với khối tài sản của 15 gia tộc giàu nhất nước Mỹ

Gia tộc Walton là gia đình giàu có nhất ở Mỹ, với tài sản ròng trị giá 169,7 tỷ USD (~3,94 triệu tỷ VND). Nguồn của cải của họ đến từ Walmart, được Sam và Bud Walton thành lập năm 1962. Ngày nay, Walmart có doanh thu 500 tỷ USD (~11,6 triệu tỷ VND), trở thành nhà bán lẻ có doanh thu lớn nhất thế giới.

Tập đoàn đa quốc gia Koch Industries đã giúp gia đình Koch xây dựng khối tài sản trị giá 107 tỷ USD (~2,48 triệu tỷ VND). Hai anh em Charles và David Koch đã mở rộng công ty lọc dầu của cha mình thành tập đoàn Koch Industries, nơi tạo ra doanh thu khoảng 100 tỷ USD (~2,32 triệu tỷ VND) hàng năm.

Gia đình Mars có khối tài sản trị giá 72 tỷ USD (~1,67 triệu tỷ VND) từ đế chế kẹo Mars Inc. của mình. Sáu trong số các thành viên gia đình có tên trong Forbes 400. Hai anh em John và Jacqueline Mars có phần tài sản lớn nhất, với 24 tỷ USD (~556,6 nghìn tỷ VND) mỗi người. Bốn thành viên còn lại mỗi người có 6 tỷ USD (~139,1 nghìn tỷ VND).

Tài sản trị giá 38,8 tỷ USD (~899,8 nghìn tỷ VND) của gia đình Cargill-MacMillan bắt đầu từ năm 1865, khi công ty kinh doanh nông nghiệp khổng lồ Cargill Inc. được thành lập. Ngày nay, 23 thành viên của gia tộc Cargill-MacMillan sở hữu 88% công ty, với 108 tỷ USD (~2,5 triệu tỷ VND) doanh thu hàng năm. Trong số đó, 14 người là tỷ phú và 9 người có trong danh sách Forbes 400.

Gia đình Edward C. Johnson có tài sản ròng trị giá 38,7 tỷ USD (~897,5 nghìn tỷ VND). Edward C. Johnson thành lập công ty quỹ tương hỗ lớn thứ hai thế giới Fidelity vào năm 1946. Kể từ đó, công ty đã được điều hành bởi ba thế hệ Johnson. Hiện tại, công ty được cháu gái của Edward C. Johnson - Abigail Johnson tiếp quản.

Gia đình Cox có khối tài sản trị giá 37,2 tỷ USD (~862,7 nghìn tỷ VND) từ công ty Cox Enterprises. Công ty mở rộng ra một số ngành công nghiệp như cáp và băng thông rộng (Cox Communications), báo và đài phát thanh (Cox Media Group) và ô tô. Các ngành này đã tạo ra doanh thu khoảng 20 tỷ USD (~463, 8 nghìn tỷ VND).

Gia đình Pritzker có khối tài sản trị giá 26,6 tỷ USD (~616,9 nghìn tỷ VND). A.N. Pritzker và các con trai của ông, Jay, Donald và Robert, trở nên giàu có nhờ thành lập chuỗi khách sạn Hyatt và đầu tư vào các công ty cổ phần, trong đó có Tập đoàn Marmon. 11 thành viên của gia tộc này đều là tỷ phú, với 8 người nằm trong danh sách Forbes 400.

Gia đình Duncan có tài sản ròng trị giá 24,8 tỷ USD (~575,1 nghìn tỷ VND). Dan L. Duncan thành lập công ty khí đốt tự nhiên và dầu thô Enterprise Products Partners năm 1968. Sau khi ông qua đời năm 2010, công ty vẫn nằm dưới sự kiểm soát của gia đình và bốn người con của ông được thừa hưởng gia sản trị giá 10 tỷ USD (~231,9 nghìn tỷ VND). Từ đó, gia tài này đã tăng hơn gấp đôi.

Gia đình Lauder có một gia tài 22,4 tỷ USD (~519,5 nghìn tỷ VND) được xây dựng từ sự nghiệp bán lẻ. Công ty có 30 thương hiệu trang điểm, bao gồm MAC và Clinique, với doanh thu ròng 13,8 tỷ USD (~320 nghìn tỷ VND) trong năm 2018.

Gia tộc S.C. Johnson có khối tài sản trị giá 18,2 tỷ USD (~422,1 nghìn tỷ VND). Công ty S.C. Johnson sản xuất các sản phẩm tẩy rửa như Pledge, Glade và Windex được thành lập năm 1882 và cuối cùng được con trai của ông, Herbert Fisk Johnson tiếp quản. Sau khi Herbert Fisk Johnson qua đời năm 1928, gia tài được chia cho hai người con của ông, Herbert Fisk Johnson Jr. và Henrietta Johnson Louis.

Gia đình Ziff có khối tài sản trị giá 14,4 tỷ USD (~333,9 nghìn tỷ VND) với công ty xuất bản tạp chí Ziff Davis Inc. William Ziff Jr. đã bán nhà xuất bản với giá 1,4 tỷ USD (~32,5 nghìn tỷ VND) năm 1994. Các con trai của ông đã phát triển tài sản thừa kế của họ thông qua công ty Ziff Brothers Investments.

Gia đình Bass có tài sản ròng trị giá 13,3 tỷ USD (~308,4 nghìn tỷ VND). Năm 1959, ông trùm dầu mỏ Sid Richardson đã để lại cho bốn cháu trai của mình mỗi người 2,8 triệu USD (~64,9 tỷ VND). Sau đó, họ đầu tư vào nhiều nơi khác nhau. Bốn anh em đã nhận được 5,6 tỷ USD (~129,9 nghìn tỷ VND) cổ phiếu sau khi bán công ty dầu mỏ của họ cho ExxonMobil vào năm 2017.

Gia đình Goldman sở hữu một chuỗi bất động sản của thành phố New York với công ty Solil Management. Công ty này đem lại cho họ khối tài sản trị giá 13,2 tỷ USD (~306,1 nghìn tỷ VND). Con gái ông là Jane Goldman, hiện điều hành công ty và có tài sản trị giá ước tính khoảng 12 tỷ USD (~278,3 nghìn tỷ VND). Cô sở hữu 25% công ty với các anh chị em của mình.

Gia đình Stryker xây dựng khối tài sản 11,1 tỷ USD (~257,1 nghìn tỷ VND) từ công ty thiết bị y tế Stryker Corp, được thành lập bởi Homer Stryker. Năm 2017, doanh thu của công ty là 12 tỷ USD (~278,3 nghìn tỷ VND).

Gia đình Cathy được biết đến với chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Chick-fil-A có tài sản trị giá 11 tỷ USD (~255,1 nghìn tỷ VND). Công ty được thành lập năm 1967 bởi Samuel Truett Cathy. Các con trai của ông cũng rất giàu có với khối tài sản trị giá 5,5 tỷ USD (~127,5 nghìn tỷ VND) mỗi người.