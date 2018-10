Sốc: Youtube bị sập là do NASA và Mỹ ra lệnh?

(Dân Việt) Youtube bị sập một cách bí ẩn trong hơn 1 tiếng liền vào hôm 17.10 là do lệnh của NASA, một giả thuyết trên mạng khẳng định.

Đoạn video của nhóm "secureteam10" đăng tải trên Youtube. Độc giả có thể theo dõi đoạn video đầy đủ tại đây. Nguồn: secureteam10/Youtube.

Vào hôm thứ Tư vừa qua, hàng trăm triệu người dùng Youtube đã không thể truy cập được nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới. Một số người dụng gặp phải “lỗi dịch vụ nội bộ” (internal service error) còn một số khác thì gặp thông điệp “Một lỗi đã xảy ra. Xin thử lại sau” (An error occurred. Please try again later).

Tình trạng này kéo dài hơn 1 tiếng mới được khắc phục, gây hoảng loạn cho những người dùng internet và cả giới truyền thông.

Theo Daily Star Online, quy mô lớn cũng như tính bí ẩn của sự kiện này lớn tới mức đã có rất nhiều thuyết âm mưu được đưa ra để giải thích cho việc Youtube bị “sập”. Cụ thể, nhóm có tên “secureteam10” đã đăng tải 1 video trên Youtube, cho rằng Washington và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chỉ đạo cho Google “kéo sập” Youtube.

“Youtube bị đóng theo yêu cầu của chính phủ Mỹ và các tổ chức khác”, người dẫn chương trình có tên Tyler Glockner tuyên bố trong đoạn video của nhóm “secureteam10”.

“Dường như, ngay trước khi Youtube bị đóng, một video đã được đăng tải. Trong đoạn video này, một người đàn ông trong bộ quân phục nói trước máy quay rằng một thứ gì đó sắp sửa lao vào Mặt Trăng”.

“Đoạn video này lập tức nổi tiếng, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Sau đó, Youtube đóng cửa”, Tyler giải thích. “Mỗi khi có gì đó xảy ra, NASA thường can thiệp để ngắt kết nối truyền sóng hoặc đóng luôn nền tảng phát video”.

Vào ngày 17.10, Youtube đã bất ngờ bị "sập". Hàng trăm triệu người dùng đã không thể truy cập nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới. Ảnh: SG.

Được biết, chỉ 1 ngày sau khi đăng tải, đoạn video của Tyler và “secureteam10” đã nhận được hơn 300.000 lượt xem. Nhiều người dùng Youtube đã nhanh chóng bình luận về thuyết âm mưu không tưởng này.

“Rất có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng chỉ vài phút trước khi Youtube bị đóng, trang Twitter của đội quản lý Youtube đã bắt đầu ở trạng thái trực tuyến”, một người dùng Youtube viết.

“Nó giống như họ dự đoán được việc đóng cửa Youtube và cho người trực sẵn để có thể chuyển giao quyền kiểm soát tài khoản Twitter vậy”.

“Họ còn xóa tất cả lời bình luận của những người thấy đoạn video (khiến Youtube bị ‘kéo sập’ – PV)”, một người dùng khác nói thêm.

Hiện tại, vẫn chưa rõ đoạn video mà Tyler và “secureteam10” nói tới là đoạn phim nào. Tờ Daily Star Online cũng chưa thêm thông tin chi tiết về giả thuyết internet này.