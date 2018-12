Sóng thần bất ngờ ập vào Indonesia, hàng trăm người thương vong

(Dân Việt) Ít nhất 43 người chết và hơn 584 người khác bị thương sau khi sóng thần tràn vào bờ biển Indonesia ngay sau núi lửa phun trào.

Theo Daily Mail, sóng thần đổ bộ vào khu vực xung quanh eo biển Sunda tối ngày 22.12.

Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia lúc đầu thông báo có ít nhất 20 người chết và 165 người bị thương. Sóng thần có thể xảy ra do thủy triều dâng bất thường vào thời điểm trăng non và lở đất dưới đáy biển do hoạt động tại đảo núi lửa Anak Krakatau.

Hàng chục tòa nhà đã bị phá hủy sau khi sóng đánh vào các bãi biển quanh eo biển Sunda, ở Nam Sumatra và mũi phía tây của đảo Java.

Sóng thần phá hoại nhiều tài sản, nhà cửa ở eo biển Sunda, Nam Sumatra và mũi phía tây của đảo Java.

"20 người chết, 165 người bị thương và hai người mất tích ở ba khu vực", Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan Ứng phó Thiên tai Indonesia lúc đầu cho biết. Đến sáng ngày 23.12, con số người chết tăng lên 43 người và 584 người khác bị thương.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cơn sóng cao gần một mét đồ bộ vào bờ. Những bức ảnh khác cho thấy xe bị lật ngửa và nhà cửa bị phá hủy. Chính quyền Indonesia cảnh báo sóng thần có thể cao tới 2 mét.

Trận sóng thần xảy ra khiến hàng trăm người thương vong.

Một nhân chứng viết trên Facebook: “Tôi phải chạy sâu vào bờ khi sóng thần ập đến. Nước lan tới cả khu vực khách sạn nơi tôi ở, nhấn chìm nhiều xe cộ. Tôi cảm thấy may mắn vì đã đưa được cả gia đình đến nơi an toàn hơn”.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm vào nhau. Năm 1883, một vụ phun trào núi lửa trong khu vực đã khiến 36.000 người thiệt mạng.

Những người sóng sót may mắn được đưa đi sơ tán.

Hồi tháng 9, ít nhất 2.000 người chết và hàng ngàn người mất tích trong trận động đất, sóng thần lịch sử ở thành phố Palu trên đảo Sulawei, phía đông Borneo.