Sự thật đáng sợ đằng sau chuyến phà bão táp chở 200 hành khách bị lật

Sự thật đáng sợ đằng sau chuyến phà bão táp chở 200 hành khách bị lật

(Dân Việt) Lúc phà nghiêng khoảng 45 độ và khiến chai nước nhỏ lăn khỏi bàn, linh tính mách bảo anh Manop – một hướng dẫn viên du lịch – rằng có chuyện không hay xảy ra. Anh quay sang nói với đồng nghiệp: “Hình như sắp có rắc rối lớn rồi”. Một lúc sau, nước từ dưới bắt đầu dâng lên.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể một du khách nước ngoài lên bờ. Buổi chiều định mệnh Khi chiếc phà mới nghiêng, dường như nhiều hành khách vẫn chưa thể tưởng tượng điều tồi tệ gì sắp xảy đến với mình. Họ vẫn cười đùa sau chuyến đi vui vẻ. Vài phút sau đó, khi chiếc phà dần dần rung và nghiêng mạnh hơn, mọi người mới bắt đầu run sợ. "Tất cả trở nên hỗn loạn, mọi người chen lấn, xô đẩy nhau. Tôi chỉ có 30 giây để vớ lấy một chiếc áo phao trước khi chiếc phà bị lật với hàng trăm khách", Manop bàng hoàng nhớ lại. "Tôi đã cố gắng để thở, nhưng nước liên tục chảy tràn vào miệng tôi. Quanh tôi, nhiều người phải tự tìm kiếm những ván gỗ của phà nổi lên hay bất cứ thứ gì có thể để bám trụ chờ được cứu giúp". Không biết bơi nhưng Manop đã mặc áo phao nên có thể trôi nổi trên mặt nước cho đến khi cứu hộ tới. Sau đó, anh được đưa đến bệnh viện và liên lạc về cho gia đình. Vợ và cậu con trai của anh đã vỡ òa hạnh phúc khi nghe thấy anh thông báo rằng mình vẫn bình an. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 3/11/2013 ở ngoài khơi khu nghỉ dưỡng Pattaya nổi tiếng của Thái Lan - cách thủ đô Bangkok khoảng 100 km về phía đông nam. Lúc này, phà đang chở khoảng 200 người Thái và khách du lịch đi từ đảo Koh Larn về lại Pattaya. Khi chỉ còn cách cầu tàu chừng 100m, con phà hai tầng phát đi tín hiệu khẩn cấp và bắt đầu chìm. Theo các nhân chứng, sau khi tầng dưới cùng bắt đầu ngập nước, hành khách hoảng loạn vì không đủ áo phao cứu hộ cho tất cả mọi người. Họ bỏ chạy lên tầng trên của phà, khiến nó mất thăng bằng, lật úp và nhanh chóng chìm xuống. Mọi người giằng co vì trên phà không có đủ phao cứu hộ và áo phao. Vụ chìm phà đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 người Thái Lan, 2 người Nga, 1 người Trung Quốc và hơn 100 người khác bị thương. Thảm họa vì ma túy Khuôn mặt chưa hết hoảng sợ của những du khách may mắn sống sót. Các cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này. Thuyền trưởng và kỹ sư của con phà đã bị cảnh sát tạm giữ để lấy lời khai nhằm phục vụ công tác điều tra. Đánh giá ban đầu cho thấy phà chỉ được phép chở 150 người và không có đủ phương tiện an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đó không phải là nguyên nhân chính khiến phà bị chìm. Cuối cùng, thuyền trưởng Saman Kwanmuang, 42 tuổi, phải thú nhận rằng mình đã sử dụng ma túy trước khi đi làm và kết quả là "phê" thuốc trong quá trình điều khiển phà. Xét nghiệm máu cho thấy Saman Kwanmuang dương tính với ma túy. Theo lời khai của viên thuyền trưởng, người đàn ông này đã tiếp xúc ma túy một thời gian và chỉ linh hoạt, tỉnh táo khi đủ thuốc. Vào ngày 3/11, cảm thấy cơ thể mệt mỏi, lờ đờ nên tiếp tục sử dụng trước khi ngồi vào bánh lái. Saman thừa nhận việc mất kiểm soát đã khiến con phà đi lệch tuyến, va vào đá và bị thủng khiến nước tràn vào. Sau khi nhận ra sự cố, viên kỹ sư vội tắt nguồn điện để sửa máy bơm. Tuy nhiên, thuyền trưởng không thông báo cho hành khách. Chừng 10 phút sau, nước chảy nhiều vào trong khoang đáy của chiếc phà hai tầng. Khi được hỏi tại sao không báo động cho hành khách ngay lập tức sau khi phà bắt đầu chìm, Saman cho biết vì không muốn gây hoảng loạn. "Lúc đó, tàu cứu hộ chưa đến. Cũng không có tàu đánh cá hay tàu nào khác gần đó để cứu hộ hay giúp đỡ. Dòng nước thì chảy xiết. Tôi nghĩ hành khách sẽ bị dòng nước đẩy trôi ra xa và sẽ gặp rắc rối nếu thông báo ngay", viên thuyền trưởng phân bua. "Sau vụ tai nạn kinh hoàng này, Saman Kwanmuang đã bị tước giấy phép vĩnh viễn và phải chịu sự trừng phạt thích đáng", đại diện cảnh sát cho biết.

