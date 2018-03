Sự tuyệt vọng của lính đánh thuê Nga dưới làn đạn pháo Mỹ ở Syria

Dưới đòn tấn công dữ dội của pháo và trực thăng Mỹ, nhóm lính đánh thuê Nga tại Syria chỉ biết chạy vòng quanh chịu trận.

Đoạn băng lính đánh thuê Nga kể về cuộc không kích của Mỹ ở Syria.

Quân đội Mỹ ngày 7.2 ném bom, pháo kích vào một nhóm lính đánh thuê người Nga bị cáo buộc tấn công nhà máy khí đốt gần căn cứ đóng quân của đặc nhiệm Mỹ và dân quân người Kurd ở miền đông Syria. Trong khi chính phủ Nga xác nhận 5 công dân nước này thiệt mạng, phía Mỹ cho rằng gần 200 tay súng đã chết trong cuộc tấn công, theo Task and Purpose.

Đoạn băng ghi âm cuộc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm lính đánh thuê Nga bị rò rỉ gần đây cho thấy làn hỏa lực mạnh của Mỹ đã băm nát đội hình và không cho họ bất cứ cơ hội nào để phản công, thậm chí chỉ là chống đỡ để giảm bớt thương vong.

Theo đó, ngay từ những loạt đạn đầu của đợt không kích, pháo binh Mỹ đã phá hủy hầu hết xe tăng và xe thiết giáp trinh sát (BRDM) của đội lính đánh thuê. Chỉ duy nhất một xe tăng và một BRDM sống sót sau cơn mưa lửa này.

"Người Mỹ đã tấn công. Trước tiên họ sử dụng pháo binh. Sau đó họ điều 4 trực thăng để quần thảo đội hình chúng tôi bằng súng máy hạng nặng. Chúng tôi không có gì ngoài súng trường tấn công. Không có gì cả, thậm chí là tên lửa phòng không hay bất cứ vũ khí nào tương tự", một lính đánh thuê Nga cho biết trong đoạn băng.

Pháo binh Mỹ khai hỏa trong một chiến dịch quân sự. Ảnh: True Pundi.

Theo lời kể của người này, đội hình của đơn vị lính đánh thuê được chia làm ba nhóm để tập kích mục tiêu. Tuy nhiên, đòn phản công bất ngờ của Mỹ ngay lập tức giết chết gần 200 tay súng thuộc nhóm dẫn đầu, trong khi nhóm thứ hai thiệt hại 10 người. "Họ đã xé toạc đội hình và đẩy chúng tôi vào vào tình trạng khủng khiếp", tay súng mô tả.

Trước làn hỏa lực dữ dội, nhóm lính đánh thuê Nga chỉ biết chạy vòng quanh và tuyệt vọng chờ đợi máy bay Mỹ rút lui. "Không có bất cứ bộ binh Mỹ nào trên chiến trường. Chúng tôi đơn giản là đang đối đầu với pháo binh", một lính đánh thuê nói trong đoạn băng.

Theo giới phân tích, dường như nhóm lính đánh thuê Nga không biết rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hiện diện gần khu vực mỏ dầu nơi họ định tấn công, nên phải đón nhận thất bại thảm hại nhất kể từ khi hoạt động tại Syria.

Đặc nhiệm Mỹ cũng được cho là không biết có người Nga trong đội hình tấn công. Mỹ đã thông báo trước cho quân đội Nga đồn trú ở Syria về việc sẽ không kích vào nhóm tấn công, nhưng người Nga được cho là không tìm cách ngăn cản.

Các công ty an ninh tư nhân Nga có thể đã đưa nhiều lính đánh thuê đến tham chiến ở Syria. Công việc tại Syria rất khắc nghiệt và thường xuyên đẩy lính đánh thuê vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng.

Họ có thể nhận lệnh tấn công mục tiêu trong lãnh thổ đối phương, bảo vệ cơ sở hạ tầng hoặc hộ tống quan chức, doanh nhân địa phương. Mức lương cho lính đánh thuê khá cao, nhưng tỷ lệ thương vong trong công việc là không nhỏ.

Theo một số quan chức Mỹ, lính đánh thuê ban đầu tới Syria với mục đích duy nhất là hỗ trợ quân đội Nga đảm bảo an ninh trên chiến trường. Tuy nhiên, đội quân do các tỷ phú và công ty an ninh tư nhân tuyển mộ này dần chuyển sự chú ý tới các mỏ dầu và nguồn tài nguyên ở Syria. Quân đội Nga được cho là rất tức giận với hành động đó, bởi nó có thể châm ngòi cho những sự cố rất nghiêm trọng giữa Nga và Mỹ trên chiến trường Syria.