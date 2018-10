Syria: Mỹ ồ ạt đưa vũ khí đến Manbij sau tối hậu thư của Erdogan

(Dân Việt) Quân đội Mỹ đã nhanh chóng lập các căn cứ mới đồng thời triển khai vũ khí hạng nặng đến Manbij, Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ tấn công thành phố này để đánh bật lực lượng người Kurd khỏi đây.

Theo Sputnik, một nguồn tin thân cận với lực lượng dân chủ Syria (SDF) cho biết, Mỹ đang ráo riết xây dựng quân đội ở Manbij để đáp trả mối đe dọa từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm xóa bỏ lực lượng Kurd tại Manbij, Aleppo. Ngoài ra các chiến binh của Hội đồng Quân sự Manbij thuộc SDF cũng đã tăng gấp đôi các biện pháp an ninh ở biên giới Manbij từ phía Jarabulus. Các xe bọc thép và vũ khí hạng nặng của Mỹ cũng đã đến tay Hội đồng Quân sự Manbij.

Xe bọc thép được chuyển tới Manbij

SDF còn nhận được "súng cối, súng trường tấn công, pháo, tên lửa dẫn nhiệt, súng máy hạng nặng và vũ khí khác" từ Washington.

"Người Mỹ cung cấp vũ khí cho chúng tôi trên cơ sở cần thiết. Chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp an ninh thắt chặt và sẵn sàng chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Thổ Nhĩ Kỳ, Quân đội Syria Tự do (FSA) hoặc khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) trong khu vực của chúng tôi", đại diện của Hội đồng giải thích.

Những động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 16.10 tuyên bố sẽ khởi động hoạt động quân sự tại Manbij, tỉnh Aleppo, Syria nếu Mỹ không loại bỏ lực lượng người Kurd (YPG) vốn bị Ankara xem là "kẻ thù không đội trời chung" khỏi thành phố này.

"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của YPG bên trong thành phố Manbij của tỉnh Aleppo", ông Erdogan nói.

Các xe bọc thép lũ lượt xuất hiện trên đường phố Manbij

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc Mỹ đã không hoàn thành nghĩa vụ của họ theo thỏa thuận kỳ hồi tháng Sáu. Theo ông Erdogan, Mỹ đã không giữ lời hứa rút các lực lượng YPG khỏi thành phố Manbij ở biên giới phía bắc Syria,

"Chúng tôi không thể nói thời hạn 90 ngày để YPG rút khỏi Manbij đã được thực thi. Nó không được thực thi. Chúng tôi biết những gì chúng tôi sẽ làm nếu thỏa thuận đó không được thực hiện. Nếu các bước cần thiết không được thực hiện ở Đông Euphrates và nếu quá trình này bị trì hoãn, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết ở mức cao nhất để đối phó với YPG hay chính xác hơn là PKK (đảng Công nhân người Kurd)”, ông Erdoğan tuyên bố.

Hiện tại, YPG có sự hiện diện lớn bên trong và bên ngoài Manbij; họ cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hội đồng Quân sự Manbij, lực lượng mà họ đã chiến đấu bên cạnh trong cuộc chiến chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền bắc Syria.

YPG là đội quân nòng cốt trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, đang kiểm soát khu vực rộng lớn ở đông bắc Syria.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ lại coi YPG là là một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng vũ trang đòi ly khai ở miền nam nước này và bị Ankara xếp là nhóm khủng bố.