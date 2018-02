Syria tố Mỹ "cứu" các thủ lĩnh IS, đưa tới căn cứ an toàn

(Dân Việt) Mỹ bị tố dùng trực thăng giải cứu các thủ lĩnh khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang bị mắc kẹt trong vòng vây của quân đội Syria khỏi khu vực Al-Shaddadah ở phía đông bắc tỉnh al-Hasakah.

Theo hãng tin nhà nước Syria SANA, các thủ lĩnh IS đã được chuyển tới Sabah al-Khair, một căn cứ nằm cách thành phố al-Hasakah 20 km về phía nam, nơi mà các lực lượng dùng để huấn luyện các chiến binh. Putin ra tay cứu dân thường khỏi "địa ngục trần gian" Đông Ghouta, Syria Dẫn lời người dân địa phương, hãng tin SANA cho biết, các trực thăng của Mỹ đã thả xuống Sabah al-Khair 4 thủ lĩnh IS, trong đó có 1 người có quốc tịch Bỉ. Theo hãng tin AMN, các báo cáo liên quan đến việc Mỹ giải cứu chiến binh IS ở Syria thường xuyên xuất hiên. Trước đó, vào ngày 21.2, một nguồn tin ẩn danh từ al-Hasakah nói với Sputnik rằng, nhiều người dân địa phương đã chứng kiến cảnh ​​trực thăng Mỹ hạ cánh phía trên một nhà tù địa phương và sau đó rời đi. Nguồn tin giải thích rằng các trực thăng Mỹ tới nhà tù để di tản các phần tử cực đoan. Chưa hết, tháng 11.2017 các báo cáo cũng tiết lộ, không lực Mỹ đã giải cứu các thủ lĩnh IS khỏi thị trấn al-Mayadin ngay trước khi nơi này bị quân đội Syria vây hãm. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tham gia đào tạo cựu chiến binh IS và Mặt trận Al-Nusra tại một căn cứ gần al-Hasakah để thành lập nên một đội quân mới gọi là "Quân đội Syria mới". Mỹ đang dẫn đầu một liên minh quân sự hoạt động ở Syria với danh nghĩa tiêu diệt IS dù không có sự cho phép của chính phủ Syria lẫn Liên Hợp Quốc.

Tag: Mỹ, thủ lĩnh IS, Nhà nước Hồi giáo tự xưng, Syria, liên quân do Mỹ dẫn đầu, khủng bố IS