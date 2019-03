Syria tố Mỹ đánh cắp 40 tấn vàng thỏi

(Dân Việt) Cơ quan Thông tấn Quốc gia Syria trong bài viết "Thỏa thuận vàng giữa Mỹ và IS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) cáo buộc Washington đã đánh cắp 40 tấn vàng của nước này và mang về Mỹ.

Ảnh minh họa

Zerohedge dẫn thông tin từ các nguồn địa phương cho biết, các máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã vận chuyển 40 tấn vàng thỏi trong đêm Chủ nhật ngày 24.2 của Syria và đưa toàn bộ số tài sản này về Mỹ.

Các nguồn tin nói rằng, hàng chục tấn vàng thỏi IS cất giữ trong pháo đài cuối cùng của chúng ở khu vực al-Baghouz, thuộc vùng nông thôn Deir Ezzor đã được trao cho người Mỹ, ngoài hàng tấn vàng khác mà người Mỹ đã tìm thấy ở những nơi ẩn náu khác của IS..

Theo đó, tổng số vàng mà người Mỹ "đánh cắp" của Syria và chuyển tới Mỹ là khoảng 50 tấn. Cũng theo các nguồn tin, Mỹ chỉ để lại chút ít vàng cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo vốn là cánh tay chống IS hiệu quả của Mỹ tại Syria.

Nguồn tin tiết lộ thêm rằng, theo thỏa thuận giữa Mỹ và IS, các lực lượng Mỹ đã lấy đi hàng chục tấn vàng mà IS đánh cắp được để đổi lấy việc cung cấp lối thoát an toàn cho những kẻ khủng bố và thủ lĩnh của chúng ra khỏi khu vực Deir Ezzor.

Để có tiền chi cho các hoạt động khủng bố, IS chủ yếu đánh cắp dầu từ các giếng dầu ở khu vực Deir Ezzor, khu vực dầu mỏ dồi dào của Syria. Chúng đã vận chuyển và bán dầu thông qua các lực lượng đồng minh của chúng, thông qua Thổ Nhĩ Kỳ,

Theo đó, truyền thông Syria nhấn mạnh, số vàng IS tích trữ được từ việc bán dầu hút trộm là tài sản của Chính phủ Syria, vốn là chủ sở hữu tất cả số dầu và giếng dầu mà IS đã chiếm bất hợp pháp.