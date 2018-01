Tân đại sứ Việt Nam tại Mỹ- Thứ trưởng Hà Kim Ngọc

(Dân Việt) Ngày 17.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn ông Hà Kim Ngọc - thứ trưởng Bộ Ngoại giao - làm tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Mỹ.

Ông Hà Kim Ngọc sẽ lên đường sang Mỹ nhận nhiệm vụ trong thời gian tới, thay thế người tiền nhiệm là đại sứ Phạm Quang Vinh.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc sinh năm 1963 tại Hà Nội. Ông công tác trong ngành Ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác khu vực châu Mỹ. Ông đã kết hôn và có 2 con.

Ông Hà Kim Ngọc tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao Việt Nam (nay là Học Viện Ngoại giao) năm 1985.Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao 2009 – 2010 .Thông thạo tiếng Anh.

Tháng 5.2013, ông được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Trước đó, ông là Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao từ tháng 8.2011.

Trong thời gian từ tháng 8.2008 – 8.2011, ông là Vụ trưởng – Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác với cương vị Tham tán tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản (2004 – 2007), ông được cử giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao (9.2007 – 8.2008).

Từ năm 2001 – 3.2004 ông là Trưởng Phòng Quan hệ Bắc Mỹ, Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, rồi làm Tập sự Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ và được bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ Ngoại giao. Trước đó, ông được cử làm Phó Tổng lãnh sự, Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, California, Hoa Kỳ (1997-2000).

Giai đoạn 1988 – 1997, ông vào ngành Ngoại giao, là chuyên viên Phòng quan hệ Bắc Mỹ, Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao.

Trong thời gian hoạt động trong ngành Ngoại giao, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2013; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 và 2014; Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao năm 2007 và 2012; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội năm 2012; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Danh hiệu “Người tốt – việc tốt tiêu biểu” năm 2009 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng; Danh hiệu “Vinh quang Việt Nam” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao tặng; Kỷ niệm chương năm 2012 do Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao tặng.