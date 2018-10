Thảm án chú vừa ra tù lại giết hại dã man cháu 2 tuổi vì bị điều khiển

(Dân Việt) Hung thủ cho biết gần đây luôn cảm thấy một thế lực đen tối đang muốn giết hại cả gia đình mình và bị buộc phải giết người cháu 2 tuổi thì mới mong thoát nạn.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này. Nạn nhân 2 tuổi Donnie Romelo Romero. Những hành vi khó hiểu Trưa ngày 21/9/2015, cảnh sát thành phố Lakewood, bang Colorado (Mỹ) nhận được tin báo về một vụ mất tích xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là cậu bé 2 tuổi Donnie Romelo Romero. Theo mẹ của Donnie, Tiffany Segura, thời điểm trên cô đưa 2 con lớn đi học, trong nhà chỉ còn mẹ chồng là Melissa Vigil và người em chồng Roman Morales, 21 tuổi. Bà Vigil cho biết, trong khi bà tranh thủ làm việc nhà đã để cháu chơi cùng đống đồ chơi, đến khi quay lại thì cháu đã biến mất. Cảnh sát và các thành viên gia đình đã cùng tham gia tìm kiếm quanh ngôi nhà. Cuối cùng, cậu bé cũng được tìm thấy nhưng trong một cái thùng nhựa ở góc phòng khách, chăn gối phủ lên trên và đã tắt thở, trên cổ vẫn hằn rõ vết dây quấn chặt, máu chảy ra từ mũi và miệng. Tiến hành điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm số 1 chính là Roman Morales. Theo lời khai của bà Melissa Vigil, buổi sáng hôm đó Roman cư xử rất kỳ lạ, một mực nói rằng anh muốn cho Donnie tắm, mặc dù mói trước đó bé vừa được mẹ tắm cho. Khoảng 11h, bà bước vào bếp và thấy con trai mình đang đứng đó rửa đi rửa lại chiếc găng tay, gương mặt trông có vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, bà Vigil hỏi Donnie ở đâu. Morales nói bé đang chơi ngoài vườn. Không để cháu chơi đùa bên ngoài một mình, bà vội chạy ra nhưng tìm khắp nơi mà không thấy. Trước khi cảnh sát đến, các thành viên trong gia đình đều được huy động tìm kiếm trong lo lắng nhưng riêng Morales là tỏ ra bàng quan và chỉ ngồi trên cầu thang. Ám ảnh kỳ lạ Khi cảnh sát đến, người này miệng liên tục lảm nhảm những từ ngữ kỳ lạ. Nghi ngờ, họ đã đưa Morales đi xét nghiệm và phát hiện nghi phạm trước đó vừa sử dụng ma túy đá methamphetamine. Tại đồn cảnh sát, Morales đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình và cho biết thời điểm đó nghe văng vẳng tiếng ai đó nói rằng mọi người trong nhà sắp chết nên phải giết người cháu 2 tuổi của mình thì mới mong thoát nạn. Hoảng sợ, Morales không còn cách nào khác buộc phải làm theo. Tuy mới 21 tuổi nhưng Morales đã có một bản lý lịch bất hảo, là gương mặt không xa lạ với cảnh sát với các tội danh uống rượu gây rối trật tự, bạo lực gia đình, thường xuyên sử dụng ma túy và chất kích thích, trộm cắp. Morales vừa được ra tù một tuần trước khi vụ án mạng xảy ra. Theo các thành viên trong gia đình, là một con nghiện methamphetamine đã nhiều năm nay, gần đây, Morales có những suy nghĩ và hành động "rất hoang tưởng", thường xuyên hoảng sợ nói rằng đang bị đám côn đồ và cả FBI theo dõi. Morales còn yêu cầu người thân trong nhà không sử dụng điện thoại và máy tính của họ vì toàn bộ ngôi nhà đang bị nghe lén bởi các thiết bị tối tân. Melissa Vigil cho biết con trai từng nói với mình rằng ông nội của cậu là một cựu thành viên của băng đảng mafia khét tiếng. Trong nhiều ngày liền sau khi ra tù, Morales đã đến nhà ông chụp ảnh và thường xuyên vùi đầu vào phân tích "ý nghĩa ẩn sau mỗi bức ảnh”. Morales cũng nói với mẹ mình rằng những hoa văn trên tấm thảm nhà ông "là biểu tượng của một giáo phái kỳ bí". Tất cả những điều này không thể giúp cho Morales có thể giảm nhẹ tội lỗi. Cuối cùng, Morales đã bị buộc tội giết người cấp độ một và phải chịu hình phạt thích đáng. ------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 23/10/2018.

