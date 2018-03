"Thâm cung" Nhà Trắng nổi sóng

Báo chí Mỹ không ngần ngại gọi một tuần qua của Nhà Trắng là "hỗn loạn".

Nói một cách tóm tắt, theo trang Vox, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner - bị tước quyền tiếp cận thông tin tối mật, bị "soi" về các vụ xung đột lợi ích; một trong những trợ lý thân cận nhất của tổng thống Mỹ - cô Hope Hicks - từ chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng và có thể đối mặt những điều tra liên quan nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016; ông Kushner và vợ - cô Ivanka Trump - xung đột mạnh với Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly; và cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump - ông Gary D. Cohn - dọa dứt áo ra đi sau khi hết lời khuyên can nhưng "sếp" mình vẫn tuyên bố sẽ đánh thuế nặng lên các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.

Chưa hết, theo báo The New York Times, ông Trump buộc phải phủ nhận, thông qua một trợ lý, rằng ông không có ý định sa thải cố vấn an ninh quốc gia H. R. McMaster nhưng bù lại, tổng thống Mỹ lại đăng đàn Twitter chỉ trích nặng lời Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

Hãng tin AP bình luận không khí căng thẳng và những hố sâu tranh chấp đang mở rộng trong Nhà Trắng trong khi công tố viên đặc biệt Robert Mueller siết chặt vòng vây quanh Phòng Bầu dục bằng việc điều tra các mối làm ăn của ông Trump với Nga trước khi ông trở thành tổng thống.

Sau khi nhậm chức 13 tháng, bên cạnh ông Trump trong Nhà Trắng hầu như không còn thành viên nào của chiến dịch tranh cử năm 2016 (ngoại trừ vợ chồng Ivanka). Cơ hội nhanh chóng tuyển mộ những tài năng nổi trội cho Cánh Tây cũng không mấy sáng sủa.

Từ trái qua phải: Cô Ivanka Trump, ông John Kelly và Jared Kushner Ảnh: REUTERS

Những ai còn trụ lại sẽ tiếp tục chịu đựng sự biến động. Ngay như Chánh Văn phòng Kelly cũng bị đồn sắp phải ra đi do Tổng thống Trump giận dữ trước việc ông này không khống chế được những bài báo tiêu cực về việc trợ lý thân cận Rob Porter bạo hành 2 người vợ cũ.

Nhưng thông tin này chưa chắc làm vợ chồng cô Ivanka Trump, đối thủ cạnh tranh quyền lực với ông Kelly, thở phào.

Theo bài báo bom tấn của The New York Times tuần này, hai công ty lớn ở Phố Wall đã cho doanh nghiệp bất động sản của gia đình ông Kushner vay hơn nửa tỉ USD trong năm 2017, sau khi lãnh đạo của 2 công ty gặp gỡ ông cố vấn trẻ ngay tại Nhà Trắng. Cụ thể, Apollo Global Management, một trong những công ty đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới, rót 184 triệu USD cho Kushner Companies để tái cấp vốn cho một tòa nhà chọc trời ở TP Chicago; còn Tập đoàn Citigroup cho Kushner Companies và một đối tác của công ty này vay tới 325 triệu USD để tiếp tục dự án một nhóm cao ốc văn phòng ở Brooklyn, TP New York.

Trong khi đó, các quan chức phản gián thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét một trong các thỏa thuận kinh doanh quốc tế của cô Ivanka, theo hai nguồn tin của đài CNN. Lọt vào tầm ngắm là tòa tháp và khách sạn Trump International ở Vancouver - Canada, khánh thành vào tháng 2-2017, trị giá 360 triệu USD.

Chủ đầu tư tòa nhà, ông Joo Kim Tiah, là một trong những nhân vật giàu nhất Malaysia. Dù ông Tiah thân thiết với ông Donald Trump Jr, con trai tổng thống Mỹ, song cô Ivanka là người đóng vai trò then chốt trong việc đạt được thỏa thuận liên quan tới dự án vào năm 2013.

Theo CNN, FBI lo ngại các mối quan hệ kinh doanh dày đặc của vợ chồng cô Ivanka có thể khiến họ phải chịu áp lực từ các đặc vụ nước ngoài, bao gồm Trung Quốc. Đài ABC dẫn các nguồn tin thân cận cho hay chính Tổng thống Trump cũng e dè và thậm chí muốn con gái và con rể rời Nhà Trắng để tránh ảnh hưởng tới nhiệm kỳ của mình.