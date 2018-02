Thảm thương người vợ bị chồng rạch “vùng kín” vì nghi ngoại tình

(Dân Việt) “Cô đừng nghĩ tôi sẽ giải thoát cho cô. Tôi phải hành hạ cô cho tới chết”, vừa đay nghiến gã chồng ấy vừa hành hạ vợ một cách tàn bạo. Chỉ đến khi cô ngất lịm, hắn mới chịu dừng tay...

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Bị chồng vu oan ngoại tình, người phụ nữ này đã bị cạo đầu, rạch “vùng kín”. Trận đòn nhừ tử từ người chồng vũ phu Nhắc lại quãng thời gian từng phải chịu đựng, Jasoda vẫn chưa hết bàng hoàng. Đó là đêm 24/9/2013, tại nhà riêng ở thành phố Bhubaneswar, bang Odisha (Ấn Độ), Ranjan Panda, 40 tuổi, trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Sau một hồi chửi rủa, nhiếc móc, thấy vợ không có phản ứng gì, Panda nổi cơn thịnh nộ kéo Jasoda vào trong phòng và đóng sầm cửa lại. “Anh ta đẩy tôi ngã xuống và trói chặt 2 tay sau đó đấm túi bụi vào mặt, vào đầu… tôi. Chưa hả, anh ta còn pha thuốc ngủ vào một cốc nước ép tôi phải uống hết”, Jasoda nhớ lại. Ngấm thuốc, người vợ cứ thế lịm đi. Lúc này, gã chồng bắt đầu cạo trọc đầu và “vùng kín” vợ. Chưa hết, hắn còn nhẫn tâm dùng dao lam rạch nhiều nhát vào bộ phận sinh dục của Jasoda. Đúng lúc tỉnh lại, quá đau đớn với phần dưới chảy đầy máu, Jasoda gào khóc trong đau đớn. Vậy mà gã chồng tàn ác vẫn chưa buông tha mà ép vợ phải khâu sống vết thương rồi mới bỏ đi. Kiệt sức nhưng Jasoda vẫn cố gượng lết ra ngoài cầu cứu. Nhìn cơ thể đầy thương tích, máu me bê bết của con dâu, mẹ chồng cô vội hô hoán anh chồng đưa Jasoda đi cấp cứu. Tại đây, cô được chẩn đoán đa chấn thương, tổn thương vùng kín và phải nằm viện điều trị vài ngày. 3 ngày sau, các vết thương bắt đầu lành nên các bác sĩ cho Jasoda được xuất viện. Tuy nhiên, ngay đêm đầu tiên trở về nhà, Ranjan lại ép cô quan hệ tình dục khi còn chưa hồi phục. Kiên quyết chống trả và đòi ly hôn, Panda lấy ghế vừa phang túi bụi vào vợ vừa gầm lên: “Cô đừng nghĩ tôi sẽ giải thoát cho cô. Tôi phải hành hạ cô cho tới chết” cho tới khi Jasoda gần như ngất lịm rồi cưỡng hiếp cô. Jasoda sau đó đã phải gọi anh trai đưa vào viện trong tình trạng đau đớn quằn quại. “Anh ta làm vậy vì nghi ngờ tôi không chung thủy, lý do hoàn toàn tự anh ta tưởng tượng ra”. Jasoda sau đó đã phải sang lánh nạn nhà cha mẹ ruột đồng thời gửi đơn trình báo hành vi bạo hành của người chồng đầu ấp tay gối. Dựa trên đơn tố cáo của Jasoda, Ranjan đã bị cảnh sát bắt giữ. Cội nguồn tội ác Với khuôn mặt khắc khổ, Jasoda trông già hơn tuổi rất nhiều. Người phụ nữ kể về cuộc hôn nhân kéo dài gần 9 năm trong bất hạnh của mình. Jasoda và Rajan kết hôn vào năm 2005 và có một con trai 8 tuổi. Sau khi kết hôn, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, mỗi lần như thế Jasoda đều bị chồng đánh nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng vì không muốn nhà cửa tan nát, không muốn con lớn lên trong gia đình không trọn vẹn và vì sợ bản thân cũng như gia đình bị xã hội cười chê, miệt thị. Gần đây, Rajan còn sa đà vào rượu chè, bỏ bê gia đình và công việc. Về nhà, hắn bắt đầu giam cầm, đối xử với vợ như nô lệ. Mỗi lúc khó chịu, hắn lại dùng tay chân, gậy gộc… đánh đập vợ không thương tiếc. Cha của Jasoda cho biết: “Dù nhà tôi với nhà vợ chồng con gái cách nhau không xa nhưng khi mẹ bệnh Jasoda cũng ít được phép về thăm. Nếu có lén chạy về được thì vội vội vàng vàng vì nếu để bị Rajan biết được, nó sẽ đánh con bé một trận nhừ tử và đốt hết quần áo…” Theo Jasoda, khi cô đi chợ hoặc đi đâu hơi lâu một chút là bị chồng ra tay đánh đập, tra hỏi vì cho rằng cô đi với nhân tình. Sau gần 9 năm đằng đẵng sống trong bóng tối, cuối cùng Jasoda cũng quyết tâm bước ra ánh sáng, từ bỏ người chồng vũ phu dù không ít lần phải nhận những lời đe dọa. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 14/2/2018.

