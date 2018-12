Thổ Nhĩ Kỳ tập trung xe tăng ở biên giới: Manbij sắp thành chảo lửa?

(Dân Việt) Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này đã triển khai thêm xe tăng và xe bọc thép tới biên giới phía nam, giáp Syria. Lực lượng vũ trang của Ankara được điều chuyển trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng liên quan tới thành phố chiến lược Manbij (Syria).

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông địa phương, các xe tăng và xe bọc thép được bổ sung tới nhiều tỉnh dọc biên giới phía bắc Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm Hatay, Kilis và Sanliurfa. Các phương tiện nói trên được điều chuyển từ nhiều khu vực khác của Thổ Nhĩ Kỳ, tới để bổ sung cho lực lượng vũ trang vốn đang đông đảo tại biên giới.

Theo RT, động thái mới nhất của Ankara diễn ra sau khi Damascus tuyên bố đã gửi quân tới Manbij - một thành phố chiến lược quan trọng nằm bên bờ tây của Sông Euphrates - theo lời kêu gọi của Lực lượng Dân quân người Kurd (YPG). Được biết, YPG cho rằng đã đến lúc chính phủ Syria đảm bảo an ninh cho thành phố để các chiến binh người Kurd tập trung vào việc chiến đấu với các phần tử thành chiến ở các vùng miền khác tại Cộng hòa Hồi giáo.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, YPG đang lo ngại một cuộc chiến dịch tấn công do Thổ Nhĩ Kỳ phát động dưới danh nghĩa “tiêu diệt khủng bố” nhằm vào Manbij. Đã từ lâu, Ankara coi toàn bộ các chiến binh người Kurd là mối đe dọa cho an ninh quốc gia và luôn cảm thấy “ngứa mặt” trước sự hiện diện của YPG tại Manbij. Ngay khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi các khu vực do YPG kiểm soát tại Syria, đẩy người Kurd vào thế đối đầu trực tiếp với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, YPG đã phải “cầu cứu” tới Damascus để thoát khỏi cảnh thất thế.

Phản ứng trước thông tin quân đội Syria đã tiếp quản Manbij, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng cho rằng đây là “đòn tâm lý” của YPG, đồng thời nhận định tình hình tại khu vực vẫn chưa thực sự rõ ràng. Theo Reuters, các lực lượng phiến quân đối lập do Ankara “chống lưng” đã tập trung binh sĩ và khí tài, cùng với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến tới tiền tuyến ở Manbij nhằm “chuẩn bị tối đa… để bắt đầu các chiến dịch quân sự” giải phóng thành phố.

Thế nhưng, vào hôm 29.12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng khẳng định việc chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad đang kiểm soát thành phố Manbij là hoàn toàn chính xác.