Thủ lĩnh tối cao IS đang ráo riết tiến hành điều đáng sợ này

(Dân Việt) Báo Mỹ Washington Post cảnh báo có nhiều bằng chứng mới củng cố niềm tin rằng thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi còn sống và đang bận rộn thực hiện một kế hoạch đáng sợ mới.

Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi

Theo Washington Post, al-Baghdadi đang bận rộn phát triển một chiến lược lâu dài để củng cố, mở rộng IS, đó là tẩy não, huấn luyện trẻ em và tuyển tân binh ở bên trong Iraq và Syria cũng như nước ngoài, thông qua Internet khi nhóm này đang liên tiếp hứng những thất bại nặng nề gần đây.

"Ngay khi chúng (IS) đã mất Mosul và Raqqa (2 sào huyệt chính của IS ở Iraq và Syria), chúng tôi đã phát hiện những dấu hiệu mới cho thấy chúng đang có kế hoạch hoạt động mới, như một tổ chức bí mật. Khi chúng bị quét khỏi những nơi này, chúng đã cài cắm lại đây một loại cấu trúc ngủ đông", Washington Post dẫn lời ông Nicholas Rasmussen, cựu giám đốc Trung tâm chống khủng bố quốc gia.

Theo Washington Post, các quan chức chống khủng bố Mỹ tin rằng, tên thủ lĩnh tối cao Baghdadi vẫn còn sống và đang thực hiện chiến lược mới vì số lượng các chiến binh IS đã giảm mạnh và đang chật vật cố thủ tại các thành trì còn sót lại ở phía Đông Syria.

"Từ tất cả những dấu hiệu, hắn (Baghdadi) còn sống. Chúng tôi cho rằng hắn vẫn đang điều phối và điều hành tổ chức khủng bố này", một quan chức chống khủng bố của Mỹ tiết lộ với Washington Post với điều kiện giấu tên.

Các quan chức an ninh Mỹ cũng tiết lộ, họ đưa ra kết luận trên nhờ những vụ chặn thông tin của IS lẫn các vụ thẩm vấn với các tù nhân, cùng các bài viết và phát biểu của các phần tử trong mạng lưới của nhóm khủng bố khét tiếng này. Baghdadi, khoảng 46 tuổi xuất thân từ thành phố Samarra của Iraq. Tên thủ lĩnh tối cao của IS chỉ chụp ảnh duy nhất một lần vào tháng 7.2014 khi hắn bước vào một nhà thờ Hồi giáo ở Mosul (Iraq) và tuyên bố thành lập cái gọi là Nhà nước Hồi giáo.

Kể từ đó, hắn cũng chỉ công khai phát biểu một vài lần trước công chúng. Đã hàng chục lần Baghdadi bị đồn đã chết hoặc bị thương nặng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ gần đây đã bày tỏ niềm tin rằng Baghdadi vẫn sống sót và vẫn đang điều hành IS mặc dù vị trí chính xác của hắn vẫn chưa được xác nhận.