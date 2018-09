Thủ tướng Hàn Quốc tới Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Thủ tướng Lee Nak Yon tới Việt Nam vào ngày 25.9 để dự quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yon. Ảnh: Kyodo/Yonhap.

TXVN trích thông tin từ Thư ký cao cấp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phụ trách quan hệ ngoại giao Yoon Young Chan, Thủ tướng Lee Nak Yon sẽ rời Hàn Quốc để tới Hà Nội vào ngày 25/9 và đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 26/9.

Trước đó, ngày 22/9, Tổng thống Moon Jae In đã bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này. Tổng thống Moon Jae In đang ở New York (Mỹ) để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gửi điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang từ trần.

Trong bức điện gửi quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Tổng thống Mattarella gửi tới nhân dân Việt Nam lời chia buồn chân thành của cá nhân ông cũng như tình cảm tiếc thương của người dân Italy trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Tổng thống Mattarella cho biết chỉ vài tháng trước, thông qua trao đổi điện mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italy, ông và Chủ tịch nước Trần Đại Quang "đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược và năng động giữa hai quốc gia".