Thư tuyệt mệnh hé lộ sự thật về thảm án chồng cũ giết 4 đứa con

Thư tuyệt mệnh hé lộ sự thật về thảm án chồng cũ giết 4 đứa con

(Dân Việt) Người đàn ông đã ra tay sát hại 4 đứa trẻ vô tội khiến vợ cũ đau đớn và không chấp nhận nổi sự thật kinh hoàng.

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt. Chân dung John Hogan. Bi kịch kinh hoàng ập xuống Christines McFedden (bác sĩ thú y người Mỹ) có cuộc sống và công việc tuyệt vời, sở hữu ngôi nhà đẹp và 4 đứa con ngoan khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của người phụ nữ này đã sụp đổ hoàn toàn khi một sự việc đau đớn đột ngột ập xuống. Vào hôm xảy ra sự việc, Christines trở về nhà sau khi đi dạo cùng người hàng xóm thì phát hiện chiếc xe của chồng cũ là John Hogan đỗ gần nhà, thi thể của con gái Melanie Willis nằm ở hành lang. Khi chứng kiến hình ảnh kinh hoàng, người phụ nữ này hoảng loạn chạy sang nhà hàng xóm và gọi cho đội cứu hộ 911. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có măt tại hiện trường. Không chỉ có một bé bị sát hại mà cả 3 đứa con khác của Christines đều được phát hiện trong tình trạng tử vong. Ngoài Melanie nằm ở hành lang, Stanley Willis 15 tuổi và Stuart Willis, 14 tuổi là con của Christines với chồng trước đã bị bắn chết trên giường. Trong khi đó, đứa con chung của Hogan và Christines cũng bị bắn chết ở phòng ngủ chính. Sau khi gây án, Hogan đã tự sát bằng cách bắn vào chính bản thân mình. Cặp đôi này kết hôn vào năm 1995, nhưng Christines đã đệ đơn ly hôn lên tòa án sau khi nhận thấy chồng ăn nói thô lỗ, dùng các ngôn từ không chấp nhận được với các con. Thậm chí, mỗi khi tức giận, Hogan không giữ được sự bình tĩnh. Theo cảnh sát, Hogan đã lợi dụng lúc vợ cũ đi ra ngoài và đột nhập vào trong để gây án. Trước khi ra tay sát hại 4 đứa trẻ vô tôi, Hogan đã gửi tin nhắn thoại cho một người bạn thân. Trong đoạn thư thoại tiết lộ về tình cảnh bi quan của bản thân do mất tất cả, không còn gì. Hé lộ bức thư tuyệt mệnh Trước khi sự việc đau lòng xảy ra, Hogan từng được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật đứa con chung của hai vợ chồng. Đó là ngày sinh nhật đáng nhớ, mọi người đều vui vẻ nhưng Hogan lại ngồi một mình trong góc. Vào thời điểm đó, Hogan chật vật tìm việc làm, có rất ít tiền và chán nản về cuộc sống. Còn Christines có công việc tốt, kiếm ra tiền, sở hữu ngôi nhà đắt tiền và có quyền nuôi 4 đứa con. Theo Christines phỏng đoán, Hogan ra tay sát hại 4 đứa trẻ không phải vì ghét bỏ chúng mà anh ta mang bản tính ích kỷ, tức giận khi thấy cô hạnh phúc và thành công. Người thân dự đám tang của 4 đứa trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện một bức thư tuyệt mệnh dài 10 trang để trong nhà tắm. Trong bức thư này, Hogan đã bộc bạch hết nỗi lòng đau khổ khi cuộc hôn nhân bị đổ vỡ. Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến thảm án rúng động dư luận Mỹ. Christines tưởng chừng "chết đi sống lại" sau khi đối mặt với sự thật. Chỉ trong vài tiếng buổi sáng, cô mất đi 4 đứa con ngoan ngoãn khiến bản thân không thể chấp nhận nổi sự thật. Sau 5 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, Christines tâm sự, cô khóc mỗi ngày và phải dùng thuốc để vượt qua nỗi đau đớn. Cô luôn tự vấn bản thân vì sao thảm kịch khủng khiếp đó lại xảy ra với bản thân mình Theo lời Christines, chồng cũ của cô không bao giờ đánh đập các con trong khi sống chung. Tuy nhiên, có lúc Hogan không giữ được bình tĩnh khi bọn trẻ làm sai điều gì đó nhỏ nhặt. Mặc dù, Hogan tức giận, hét lên và buông những lời khó nghe nhưng không bao giờ có những hành động bạo lực. Điều đáng nói là John Hogan đã từng là cảnh sát ở Santa Clara từ năm 1983 đến năm 1993 sau đó bất ngờ nghỉ việc nhưng lý do không được tiết lộ. ------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" vào 13h ngày 12/5/2018.

Tag: trong an, giet nguoi, tin phap luat, an ninh the gioi