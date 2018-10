Tiếp viên hàng không tiết lộ điều bí mật của đồng phục váy ngắn

(Dân Việt) Một nữ tiếp viên hàng không vừa tiết lộ một số bí mật trên máy bay, giải thích ý nghĩa của đồng phục váy ngắn.

Một tiếp viên hàng không Mỹ cho biết cho biết nhân viên càng lâu năm càng mặc váy ngắn (Ảnh minh họa)

Tiếp viên hàng không phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt. Một số hãng hàng không còn quy định rõ về chiều cao và chỉ số cơ thể của tiếp viên.

Và một tiếp viên hàng không người Mỹ vừa tiết lộ về ý nghĩa của đồng phục của họ.

Heather Poole, một tiếp viên hàng không có kinh nghiệm hơn 15 năm, cho biết nhân viên càng lâu năm càng mặc váy ngắn.

Poole nói với trang Mental Floss: “Những người có thâm niên thậm chí còn quyết định độ dài của váy - chúng tôi không thể giảm độ dài váy cho đến khi hết thời gian thử việc. Sau đó, chúng tôi có thể gập ngắn váy lại và khoe một chút chân”.

Những người có thâm niên thậm chí còn quyết định độ dài của váy

Các tiếp viên hàng không mới đi làm ở Mỹ thường phải thử việc khoảng 6 tháng, trong đó họ không thể nghỉ phép hay nghỉ ốm. Nếu xin nghỉ trong thời gian này, thời gian thử việc của họ sẽ kéo dài hơn.

Poolo tiết lộ những bí mật này trong cuốn sách “Cruising Altitude: Tales of Crashpads, Crew Drama and Crazy Passengers at 35.000 feet”.

Các tiếp viên hàng không lâu năm cũng được quyết định nhiều thứ hơn, ví dụ như chỉ định giường tầng cho các tiếp viên khác, theo Poole.

Rất may, các tiếp viên hàng không hiện nay hầu hết không còn bị giới hạn cân nặng như những năm 1960. Khi đó, nhiều phụ nữ phải cao ít nhất 1m57 và nặng không quá 50 kg.

Các tiếp viên hàng không mới đi làm ở Mỹ thường phải thử việc khoảng 6 tháng

Nhưng giờ đây, các quy định hiện đại được đưa ra dựa trên sự an toàn, ví dụ chiều cao và cân nặng của tiếp viên liệu có ảnh hưởng đến sự an toàn trong khoang hành khách hay không. Ví dụ, người quá cao khó có thể ngồi vừa ghế thoát hiểm.

Hãng hàng không của Hồng Kông, Cathay Pacific, đã bỏ quy định tiếp viên phải mặc váy vào đầu năm nay. Nữ nhân viên có thể mặc quần nếu họ muốn. Nhân viên của British Airways cũng có lựa chọn tương tự.

Tuy nhiên, các hãng hàng không ở Malaysia vẫn bị chỉ trích vì có trang phục “quá hở hang”. Tiếp viên của Malindo và AirAsia thường bị phàn nàn mặc trang phục quá bó sát và “gợi cảm”.