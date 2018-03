Tin nóng: Đệ nhất Tiểu thư Mỹ bị điều tra

(Dân Việt) Theo CNN đưa tin, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra một hợp đồng làm ăn của cô Ivanka Trump – con gái cưng và cũng là người thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump trong Nhà Trắng.

Tòa nhà mang bản quyền thương hiệu Trump đang bị FBI xem xét

Một quan chức và cựu quan chức Mỹ giấu tên cho biết, FBI đang xem xét quá trình đàm phán và huy động tài chính xung quanh Tòa nhà Khách sạn Quốc tế Trump tại Vancouver (Canada). Được biết, việc điều tra này là bắt buộc khi đệ nhất tiểu thư đang cố gắng có được quyền miễn trừ an ninh hoàn toàn cho vị trí cố vấn cho cha mình. Trong cuộc kiểm, các nhà chức trách sẽ đánh giá xem liệu có bất kỳ hợp đồng làm ăn nào có thể khiến cô Ivanka bị áp lực bởi các mật vụ nước ngoài, đặc biệt là mật vụ Trung Quốc, dẫn tới làm ảnh hưởng tới Nhà Trắng hay không.

Được biết, Tập đoàn Trump không sở hữu tòa nhà được khai trương vào tháng 2.2017 mà chỉ nhận tiền thương hiệu và phí quảng bá tiếp thị từ ông Joo Kim Tiah – chủ nhân thực sự của tòa nhà, đồng thời được biết đến là thành viên của gia đình giàu có nhất nhì Malaysia. Trong tờ kê khai tài chính của mình, ông Trump tiết lộ Tập đoàn Trump kiếm được 5 triệu USD tiền bản quyền thương hiệu và 21.500 USD phí quản lý từ tòa nhà trị giá 360 triệu USD này.

Theo CNN, việc tòa nhà cao hơn 187m được khai trương chỉ 1 tháng sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump có thể là một trong những nguyên nhân khiến nó lọt vào tầm ngắm của FBI.

Điều này có ý nghĩa gì với công tố viên đặc biệt Robert Mueller?

Đệ nhất Tiểu thư Ivanka Trump và chồng Jared Kushner

Tuy chưa bị trực tiếp điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử, thế nhưng chồng của cô Ivanka là Jared Kushner lại đang bị công tố viên đặc biệt Robert Mueller “sờ gáy” vì những mối liên hệ với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có cả những doanh nhân Nga.

Trước đó, tờ Washington Post đưa tin rằng từ khi đảm nhận vị trí cố vấn cao cấp cho bố vợ, nhiều quan chức trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, đã thảo luận cách thao túng ôn Kushner thông qua mạng lưới làm ăn của ông này. Gần đây, ông cũng đã bị hạ bậc quyền miễn trừ an ninh từ “tối mật” xuống còn “bí mật”.

Do đó, rất có thể cô Ivanka – người đang cố đạt được quyền miễn trừ an tinh hoàn toàn – sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra cũng như những thông tin xoay xung quanh chồng mình, một quản chức giấu tên cho biết. Nghiêm trọng hơn, trong quá trình kiểm tra của FBI được nêu ở trên, bất cứ thông tin nào có liên quan đến cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử sẽ được “tự động chia sẻ” với công tố viên đặc biệt Mueller.

Vì vậy, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là cô Ivanka Trump sẽ phải điều trần trước Quốc hội!.