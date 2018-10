Tin nóng: IS có thể ngóc đầu dậy từ cõi chết

(Dân Việt) Khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây táo tợn bắt cóc 700 con tin bao gồm công dân Mỹ và châu Âu ở Syria thổi bùng lên quan ngại nhóm này sắp ngóc đầu dậy bất chấp các chiến dịch tiêu diệt của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu và Nga.

IS trỗi dậy?

Tại một hội nghị ở Sochi hôm thứ Năm hôm 18.10, Tổng thống Nga Putin không chỉ tiết lộ IS đã bắt nhiều công dân Mỹ, châu Âu làm con tin ở Syria mà còn cảnh báo rằng, những kẻ khủng bố đang mở rộng quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bên bờ trái của sông Euphrates do các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Ông Putin cho biết, IS đã công bố một tối hậu thư, ra các yêu sách và cảnh báo rằng nếu những yêu sách trên không được đáp ứng, chúng sẽ hành quyết 10 con tin mỗi ngày.

"Một ngày trước chúng (IS) đã hành quyết 10 người", nhà lãnh đạo Nga cho biết nhưng không tiết lộ yêu sách IS đưa ra.

Theo Tass, IS đã bắt khoảng 700 con tin ở tỉnh Deir-al Zor của Syria sau khi tấn công một trại tị nạn và đưa họ đến thành phố Hajin, ở miền đông Syria. Một nguồn tin tiết lộ với Tass rằng, IS muốn các lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn thả các chiến binh IS đã bắt giữ và giao lại một số lãnh thổ ở bờ phía đông của sông Euphrates cho chúng.

"IS sẽ giết 1 con tin mỗi ngày cho đến khi yêu sách của chúng được đáp ứng", nguôn tin cho biết và nói thêm rằng, sự thất bại của Lực lượng Dân chủ Syria là do nhiều sai lầm trong việc phối hợp hoạt động với liên quân Mỹ.

Liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại nhóm khủng bố IS cho biết đầu năm nay 98% lãnh thổ từng bị IS kiểm soát trên khắp Iraq và Syria đã được tái chiếm.

Đồng thời, tại Washington, quân đội Mỹ nghi ngờ về những tuyên bố của ông Putin. Tư lệnh Sean Robertson, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết họ chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào về số lượng lớn các con tin bị IS bắt giữ cũng như danh tính các công dân Mỹ trong số các con tin này.