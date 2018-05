Tình cũ giết tình mới vì cô gái quên làm điều này sau chia tay

Tình cũ giết tình mới vì cô gái quên làm điều này sau chia tay

(Dân Việt) Trước khi gây án, gã bạn trai cũ đã để lại lời nhắn trên Facebook: "Anh xin lỗi em, anh sẽ gặp em ở thế giới bên kia".

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt. Nơi xảy ra sự việc. Quên đổi mật khẩu cửa gara ô tô Tháng 3/2018, cư dân khu vực Cypress, Texas, Mỹ thức dậy với thông tin rúng động về sự việc hai người đàn ông chết trong một ngôi nhà. Trong hai nạn nhân, có một người là bạn trai cũ của chủ nhân ngôi nhà và người đã chết còn lại là bạn trai mới. Người bạn trai cũ tử vong được xác định là Randy Salinas Jr. Qua điều tra, Randy đã vào ngôi nhà lúc 3h sáng và bắn chết tình mới của bạn gái cũ. Sự việc xảy ra trong đêm và người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Theo đó, Randy đã lẻn vào nhà bằng đường cửa gara ô tô. Trước đó, người đàn ông này có gọi cửa nhưng không ai trả lời. Khi đó, hắn đã dùng mật khẩu cửa gara vẫn chưa được thay đổi kể từ khi chia tay bạn gái cũ. Nhờ mã số này, Randy đã lẻn vào được bên trong và gây ra vụ án mạng. Sau khi sát hại bạn trai của bạn gái cũ, Randy tự bắn vào người để tự sát. Người bạn gái cũ của Randy cũng bị bắn nhưng chỉ bị thương. Sau khi vụ việc được phát hiện, cô gái này được đưa vào bệnh viên cấp cứu và thoát khỏi nguy hiểm. Vào thời điểm xảy ra sự việc, ngôi nhà có 2 người khác nhưng họ trốn ở tầng trên và khóa cửa nên Randy không phát hiện ra. Một người anh em họ của Randy cho biết anh ta và kẻ gây ra vụ án mạng sống chung. Người này không tin nổi sự việc kinh hoàng này khi biết tin. Trước khi sự việc xảy ra, Randy đã đăng các status lên Facebook khiến nhiều người không khỏi nghi ngại. Trong đó có một bài đăng, anh ta viết: "Anh xin lỗi em, anh sẽ gặp em ở thế giới bên kia". Người anh em họ của sát thủ cho hay: "Nếu tôi đọc được các status này, tôi có thể gọi và nói chuyện với Randy. Tôi không biết các status này và không thấy nó kịp thời". Ghen tuông là động cơ? Thời điểm xảy ra sự việc là 2 năm sau khi Randy và bạn gái cũ chia tay. Tuy nhiên, gã đàn ông này vẫn đe dọa cô và gia đình. Cánh sát xác nhận nghi phạm có thể gây ra tội ác là do cô gái quên đổi mật khẩu cửa nhà xe dẫn vào nhà. Trước đây, Randy từng có thời gian sống trong căn nhà này. Cảnh sát cảnh báo về việc thay đổi mật khẩu các cửa khóa bằng mã số nhất là sau khi có người thuê chuyển đi để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản. Chân dung Randy Salinas gây ra vụ án. Trước khi xảy ra sự việc, giữ Randy và bạn gái cũ liên tục xảy ra tranh cãi. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người đàn ông này lên tiếng đe dọa tình cũ và người bạn trai mới. Tuy nhiên, không ai nghĩ hắn có thể ra tay tàn độc như vậy. Cảnh sát thừa nhận đã nhận được thông tin từ cô gái về việc bị Randy đe dọa thường xuyên nhưng hắn vẫn chưa bị bắt giữ. Do nghi phạm đã tự sát nên rất khó có thể xác định chính xác động cơ gây án. Tuy nhiên, các nhân viên điều tra cho rằng có thể ghen tuông là động cơ chính dẫn đến hành động của Randy. Từ khi cô có bạn trai, gã đàn ông này mới bắt đầu gây sự. ------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" vào 13h ngày 19/5/2018.

