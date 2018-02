Tra tấn đến chết kẻ cưỡng hiếp con gái: Khi phần ác trong người cha lên tiếng

(Dân Việt) Đau xót trước những gì con gái phải chịu đựng, người cha ấy đã lên một kế hoạch trả thù hết sức tàn nhẫn…

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Chân dung hung thủ tra tấn dã man kẻ đã cưỡng hiếp con gái mình Màn tra tấn khủng khiếp Sáng ngày 4/11/2014, vừa bước chân ra khỏi giường, Singh Arya (tên nhân vật đã thay đổi, 36 tuổi) thông báo với vợ rằng hôm nay gia đình sẽ có khách và dặn đi dặn lại chuyện đi chợ mua đồ về thết đãi khách. Khi vợ gặng hỏi, anh cũng không giấu bởi người này chị cũng biết, đó là Inderjeet Mahour (tên nhân vật đã thay đổi, 45 tuổi), là người cấp thuốc y tế trong quận, từng thuê nhà của họ. Tối hôm đó, đúng hẹn, Inderjeet Mahour đi tới ngôi nhà ở thị trấn Khajoori Khas, quận North East thuộc bang Delhi, Ấn Độ. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Hai người đàn ông nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển sau một thời gian gặp lại sau khi người đàn ông chuyển đi. Không lâu sau, Mahour bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên xin phép nằm xuống ghế ngả lưng. Gần nửa đêm, khi tỉnh dậy, Mahour thấy mình đang bị trói vào một chiếc ghế, cổ bị chiếc khăn thít chặt, hai tay không thể cử động. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Singh Arya xuất hiện và thông báo chính mình đã cho thuốc ngủ vào rượu để trả thù cho việc con gái mình bị cưỡng hiếp đến mang thai mà Mahour chính là tác giả. Thế rồi không đợi Mahour lên tiếng, Singh với lấy cái kẹp sắt được nung nóng dí vào cơ quan sinh dục Mahour khiến người này hét lên đau đớn. Chưa dừng lại, người đàn ông 36 tuổi tiếp tục làm lại lần thứ 2. Lúc này, toàn thân nạn nhân run rẩy. Singh tức giận tra hỏi kẻ hiếp dâm tại sao tấn công con gái mình. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi, tên này đã dùng lời lẽ xúc phạm khiến người cha này quá tức giận nên đã dùng kẹp nóng tra tấn lần thứ 3 khiến Mahour không còn cử động. "Tôi nghĩ anh ta đã chết nhưng anh ta vẫn thở, vì vậy tôi đã bóp cổ anh ta”, Singh sau này khai nhận. Nạn nhân của vụ giết người cũng là kẻ đã hại đời bé gái Tội ác lại trả giá bằng tội ác Sáng hôm sau, Singh Arya đến trụ sở cảnh sát quận North East để tự thú về việc mình vừa giết người. Lúc này, tội ác của nạn nhân mới bị phơi bày. Cách đó vài tháng, Inderjeet Mahour cùng vợ và 6 đứa con tới thuê trọ nhà Singh Arya. Vì đều có con gái cùng độ tuổi 14, hai gia đình nhanh chóng trở nên thân thiết khi 2 đứa trẻ thường xuyên sang nhà nhau chơi. Một lần, Singh Arya đi công tác xa nhà, vợ anh cũng có việc ở ngoài, trong nhà chỉ còn cô con gái nhỏ. Hôm đó, Inderjeet Mahour lại đi làm về sớm hơn thường lệ. Phát hiện con gái nhà hàng xóm ở nhà một mình, thú tính nổi lên, y đã dùng bạo lực cưỡng hiếp cô bé và đe dọa cô không được kể với bất kỳ ai. Chưa đầy hai tháng sau, cô bé phát hiện ra mình đã mang thai. Quá hoảng sợ, cô bé quyết định kể toàn bộ sự việc cho cha mình biết. Người cha Singh Arya đã vô cùng tức giận nhưng đã không trình báo vì muốn giữ danh dự gia đình. Tuy nhiên cũng từ đó, anh nuôi ý định trả thù kẻ đã làm hại đời con gái mình. "Sau khi biết chuyện xảy ra với con mình, tôi “ăn không ngon ngủ không yên” vì lo lắng cho tương lai của con sau này. Tôi không kể chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả gia đình mình. Vậy nhưng trong khi con gái tôi phải khổ sở thì Inderjeet Mahour vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường và không hề tỏ ra hối hận. Thật không công bằng!”, người cha cho hay. Cô bé 14 tuổi bị cưỡng hiếp đến có thai Singh Arya cho biết bản thân không muốn giết chết tên cưỡng hiếp con gái nhưng cũng không thể chịu đựng nổi việc cô bé 14 tuổi phải mang thai mà không tìm được công lý. "Ban đầu, tôi không muốn giết anh ta mà chỉ muốn hỏi cho ra lẽ nhưng anh ta chế nhạo tôi và con gái tôi. Điều đó khiến tôi trở nên mất hết lý trí”. Dựa vào lời khai của Singh Arya, cảnh sát đã tiến hành điều tra và xác nhận những thông tin người này đưa ra. “Tội ác lại trả bằng tội ác, cuối cùng cô bé 14 tuổi ấy mới là người phải chịu nhiều tổn thương hơn cả”, một cảnh sát cho hay. ----------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 13/2/2018.

Tag: phu nu an do, nan hiep dam o an do