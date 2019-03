Triều Tiên sẵn sàng phóng tên lửa, chỉ trích mạnh mẽ tập trận Mỹ-Hàn

(Dân Việt) Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy bãi phóng tên lửa của Triều Tiên đã hoạt động trở lại, sẵn sàng cho các đợt thử tên lửa mới, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tuần tới bắt đầu cuộc tập trận quân sự với quy mô nhỏ hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo Daily Beast, các bức ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy hoạt động gấp rút tại bãi phóng tên lửa Tongchang-ri, nơi thử tên lửa và động cơ tên lửa chính của Triều Tiên.

Triều Tiên đã hoàn thành việc xây dựng lại bệ thử nghiệm động cơ thẳng đứng và lớp bảo vệ cách nhiệt bên ngoài. Bình Nhưỡng xây các vị trí trú ẩn phía trên lối ra vào, các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) nhận định.

Không rõ nguyên nhân nào khiến Triều Tiên khôi phục lại bãi phóng, nhưng các hoạt động được cho là đã diễn ra từ hồi tháng 2, trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai.

Bãi phóng tên lửa này là nơi Triều Tiên từng thử động cơ tên lửa vào năm 2016 và năm 2017. Đây là các động cơ trang bị cho lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) uy lực mà Triều Tiên đã hai lần phóng thử vào tháng 7 và tháng 11.2017.

Tongchang-ri từng là nơi Triều Tiên sử dụng để phóng vệ tinh và Mỹ luôn coi hành động này thực chất chỉ là vỏ bọc cho các cuộc thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Cơ sở phóng vệ tinh và tên lửa này từng nằm trong cam kết tháo dỡ của Triều TIên, sau hội nghị thượng đỉnh với Mỹ tại Singapore hồi tháng 6.2018.

Trong một diễn biến liên quan, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc, dù quy mô tập trận năm nay đã nhỏ hơn nhiều.

Tập trận quân sự Mỹ-Hàn Quốc năm nay có quy mô nhỏ hơn.

"Những hoạt động đáng ngờ của quân đội Mỹ và Hàn Quốc là sự vi phạm liều lĩnh tuyên bố chung giữa ba bên Washington, Bình Nhưỡng, Seoul, trong đó cam kết chấm dứt tình trạng thù địch và giảm căng thẳng quân sự", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.

Mỹ và Hàn Quốc ngày 4.3 bắt đầu cuộc diễn tập mang tên “Đồng minh” và cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 12.3. Quy mô tập trận nhỏ hơn nhiều so với hai cuộc tập trận quy mô lớn thường niên là "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt".

Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận 9 ngày đem đến "thách thức toàn diện" đối với nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo.

Việc thu nhỏ quy mô tập trận được coi là một phần nỗ lực làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai.

