Trump bất ngờ bóc mẽ việc Mỹ cố thủ ở Syria nhiều năm

(Dân Việt) Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, ban đầu Mỹ dự định triển khai lực lượng tới Syria trong 3 tháng, nhưng cuối cùng lại cố thủ lại đó nhiều năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

"Về Syria, chúng tôi ban đầu dự định ở đây 3 tháng, và thời điểm đó là 7 năm trước - chúng tôi chưa từng rời khỏi đây. Khi tôi trở thành Tổng thống, IS đang hoành hành. Hiện giờ, IS phần lớn đã bị đánh bại, và các nước khu vực khác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, có thể dễ dàng xử lý mọi thứ còn sót lại. Chúng tôi sẽ về nhà!", ông Trump tuyên bố trong thông điệp hôm 22.12 tái khẳng định Mỹ sẽ rút khỏi Syria.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng hôm 19.12 gây sốc khi tuyên bố rằng Mỹ đã đánh bại khủng bố IS ở Syria. Ông nói IS là lý do duy nhất để quân đội Mỹ ở lại Syria vì vậy, một khi IS đã bị tiêu diệt, toàn bộ lính Mỹ sẽ được rút ra khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá suốt 7 năm qua.

Theo các báo cáo, dưới mệnh lệnh của ông Trump, Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng khoảng 2.000 thành viên đang hoạt động ở Syria về nước trong vòng từ60 đến 100 ngày. Tuy nhiên, có thông tin rằng, Mỹ sẽ để lại lực lương đặc biệt ở Syria.