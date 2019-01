Trump bất ngờ làm người Kurd nức lòng, Thổ Nhĩ Kỳ "buồn thiu"

(Dân Việt) Tổng thống Donald Trump khẳng định ông muốn bảo vệ các chiến binh người Kurd vốn là đồng minh chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của Mỹ ở Syria - động thái chắc chắn khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp nội các tại Nhà Trắng vào ngày 2.1, ông Trump nhấn mạnh, ông không hài lòng với việc người Kurd bán dầu cho Iran, nhưng ông "vẫn muốn bảo vệ người Kurd".

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do dân quân người Kurd lãnh đạo đã sát cánh cùng Washington suốt nhiều năm qua để chống IS. Mặc dù người Kurd được xem là đồng minh chống IS của Mỹ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ coi dân quân người Kurd là khủng bố và nhiều lần tỏ rõ quyết tâm quét sạch lực lượng này.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã tập kết nhiều lực lượng và triển khai một số lượng lớn khí tài dọc biên giới phía bắc Syria, sẵn sàng tấn công lực lượng người Kurd bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tuyên bố hoãn chiến dịch tấn công lại sau khi nghe quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria của ông Trump.

Trong những ngày gần đây, ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố rằng việc rút quân sẽ diễn ra dần dần dù ban đầu ông đã ra lệnh rút quân ngay lập tức.

"Chúng tôi đang dần đưa quân đội trở về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời chiến đấu chống lại tàn quân IS", ông Trump viết trên Twitter vào ngày 31.12.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham trước đó cũng tiết lộ với các phóng viên rằng, ông Trump đã cam kết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đụng độ với người Kurd vốn được Mỹ hậu thuẫn khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria.

Về phần Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump đã đảm bảo với Ankara rằng, họ sẽ có một vùng đệm bên trong Syria để bảo vệ các lợi ích của nước mình.

Ankara coi người Kurd là một phần của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị liệt vào danh sách khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ và tuyên bố sẽ nghiền nát họ.

Theo các nguồn tin giấu tên, các chỉ huy Mỹ phụ trách hoạch định việc rút quân đang đề nghị cho phép các chiến binh người Kurd được giữ lại vũ khí do Mỹ cung cấp. Tuy nhiên, động thái này chắc chắn sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ không vui. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, ooing John Bolton, dự kiến ​​sẽ đến Ankara để đàm phán trong tuần này.