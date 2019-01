Trump tiết lộ sự thật bất ngờ về Iran tại Syria

(Dân Việt) Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, Iran có thể làm bất cứ điều gì họ muốn ở Syria mặc dù nước này đang rút dần lực lượng khỏi chiến trường này.

Tổng thống Trump trong cuộc họp nội các hôm 2.1

"Iran đang rút dần khỏi Syria nhưng thực sự thì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn ở đây", ông Trump tuyên bố với các phóng viên vào cuối cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 2.1.

Khi được hỏi về mốc thời gian Mỹ rút khỏi Syria, ông chủ Nhà Trắng từ chối đưa ra câu trả lời trực tiếp.

"Tôi không bao giờ nói sẽ rút nhanh hay chậm. Ai đó đã đưa ra mốc thời gian 4 tháng để rút quân nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói điều đó", ông Trump tuyên bố và nói rằng kế hoạch rút quân khỏi Syria của ông sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian không xác định.

Tổng thống Trump cũng khẳng định, chính quyền của ông không còn hứng thú với việc phải đối mặt với những thách thức từ Syria nữa, bao gồm cả mối đe dọa từ các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - tổ chức khủng bố mà Tổng thống Mỹ tuyên bố đã bị đánh bại khi ông thông báo quyết định rút quân.

"Khi chúng ta tiêu diệt IS, những kẻ mà nếu chúng ta không tiêu diệt chúng - mọi người sẽ nói rằng những tên khủng bố này sẽ đến đất nước chúng ta, dù có thể phần trăm điều này xảy ra là rất nhỏ nhưng mọi người có biết nơi mà chúng sẽ nhắm tới không. Đó là Iran và Nga, những người còn ghét IS hơn cả chúng ta.Tôi đã đọc được rằng khi chúng ta rút quân, Nga đã hoảng sợ. Nga không vui. Có ai biết tại sao họ lại không vui không? Đó là bởi họ muốn chúng ta tiêu diệt IS cho họ. Chúng ta cũng đang tiêu diệt IS cho ông Assad và cho cả Iran", ông Trump nhấn mạnh.