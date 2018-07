Trung Quốc đã bắt đầu chiến tranh tiền tệ với Mỹ?

(Dân Việt) Cuộc chiến thương mại đầy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã được đẩy lên một nấc thang mới.

Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã giảm xuống 8% trong vòng 3 tháng qua. Ảnh: CNN.

Theo CNN đưa tin, đồng Nhân dân tệ Trung Quốc vào hôm qua (19.7) đã hạ giá, yếu hơn 1% so với đồng Đô la Mỹ (USD). Như vậy, trong vòng 3 tháng quá, trị giá đồng Nhân dân tệ đã giảm xuống gần 8% trong bối cảnh Trung Quốc đang có một cuộc chiến thương mại áp thuế với Mỹ cũng như nền kinh tế quốc gia châu Á đang có tốc độ phát triển chậm chạp.

Các nhà phân tích cho biết, việc đồng Nhân dân tệ hạ giá vào ngày hôm qua là do ngân hàng trung ương Trung Quốc bật “tín hiệu” sẵn sàng chấp nhận để Nhân dân tệ là đồng tiền yếu hơn so với USD. Được biết, không giống với USD hay Euro, đồng Nhân dân tệ không được “thả nổi” tự do mà được ngân hàng trung ương Trung Quốc “định hướng” thông qua việc quy định tỷ suất hàng ngày.

Theo CNN, việc hạ giá Nhân dân tệ sẽ khiến các sản phẩm của Trung Quốc rẻ hơn với các khách hàng sử dụng USD, qua đó giúp cho các ngành công nghiệp xuất khẩu khổng lồ của nước này đứng vững trước các lệnh áp thuế từ phía Mỹ. Ngoài ra, động thái nói trên còn thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vốn đang ở múc 6,7% - chậm nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, việc này sẽ trực tiếp đẩy căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh lên một nấc thang mới. Lý do là trong quá khứ, Mỹ đã nhiều lần tố cáo Trung Quốc cố tình “ghìm” đồng tiền của mình xuống để hỗ trợ cho ngành xuất khẩu.

Hiện tại, theo các nhà phân tích, sẽ rất mạo hiểm nếu Trung Quốc sử dụng đồng Nhân dân tệ yếu để chiến tranh tiền tệ với Mỹ. Tuy nhiên, khi mà căng thẳng thương mại giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khả năng này vẫn có thể xảy ra và động thái ngày 19.7 dường như là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng “chơi” tới cùng với Washington.