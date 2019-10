Trung Quốc nhân giống lợn khổng lồ to bằng gấu Bắc Cực

(Dân Việt) Tại một trang trại ở khu vực phía nam Trung Quốc, có những con lớn rất lớn, nặng bằng một con gấu Bắc Cực.

Các trang trại ở Trung Quốc đang đua nhau nhân giống lợn khổng lồ.

Một con lợn khổng lồ nặng 500 kg, theo BNN Bloomberg. Trang trại của ông Pang Cong ở Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đang nuôi một đàn lợn khổng lồ, nặng bằng gấu Bắc Cực.

Mỗi con lợn khổng lồ có thể bán được hơn 10.000 nhân dân tệ (1.399 USD hoặc 32 triệu đồng), cao hơn 3 lần so với thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Nam Ninh.

Quan niệm to hơn là tốt hơn khiến những đàn lợn khổng lồ như vậy đang được tích cực nhân giống với kỳ vọng giải tỏa cơn khát thịt lợn ở Trung Quốc - nơi tiêu thụ nhiều thịt lợn nhất thế giới.

Giá thịt lợn cao ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc cũng đang khiến người chăn nuôi lợn ra sức tăng trọng lượng trung bình của mỗi con lợn lên từ 175 kg-200 kg, cao hơn trọng lượng bình thường là 125 kg.

"Họ muốn nuôi chúng (lợn) to hết cỡ", Zhao Hailin, một nông dân nuôi lợn trong khu vực cho biết.

Xu hướng này không chỉ nở rộ trong các trang trại nhỏ. Các nhà sản xuất thịt lợn lớn của Trung Quốc, từ Wens Foodstuffs Group Co, công ty chăn nuôi lợn hàng đầu Trung Quốc, Cofco Meat Holdings Ltd. cho đến Beijing Dabeinong Technology Group Co đều cho biết họ đang cố gắng tăng trọng lượng trung bình của lợn.

Lin Guofa, một nhà phân tích cao cấp của công ty tư vấn Bric Agriculture Group cho biết, các trang trại lớn đang tập trung vào việc tăng trọng lượng của lợn lên ít nhất 14%.

Trọng lượng trung bình của lợn khi giết mổ tại một số trang trại quy mô lớn đã tăng lên tới 140 kg/con, so với khoảng 110 kg/cn trước đây, Lin tiết lộ. Điều đó có thể thúc đẩy lợi nhuận thu về cao hơn 30%, ông nói thêm.

Lợn khổng lồ đang được nhân giống khắp Trung Quốc trong bối cảnh giá thịt lợn ở Trung Quốc tăng vọt lên mức kỷ lục sau khi dịch tả lợn châu Phi tàn phá các đàn lợn ở không chỉ Trung Quốc mà còn ở các nước cung cấp thịt lợn cho thị trường này.

Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu 10 triệu tấn thịt lợn trong năm nay, và cơn khát thịt lợn sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2020, quan chức Trung Quốc cho biết. Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi nông dân tăng cường nuôi lợn trở lại để kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn rất cảnh giác với việc tái nuôi lợn sau đợt dịch trước đó. Ngoài ra, giá heo con và lợn nái sinh sản đã tăng mạnh, khiến cho các trang trại muốn tái nuôi lợn hoặc tăng quy mô đàn lợn phải bỏ ra nhiều vốn hơn. Vì thế, tăng trọng lượng lợn được nhiều chủ trang trại ưu tiên và cho là bước đi tốt nhất hiện nay.