Vết máu khô phơi bày bộ mặt thật của “tên quỷ” cưỡng hiếp con gái đồng hương

(Dân Việt) Có lòng tốt cho người bạn cũng là đồng hương đang gặp khó khăn về nhà sống chung rồi xin việc giúp, anh không ngờ sau đó chính hắn đã hãm hại cô con gái bé bỏng mới 18 tháng tuổi của mình.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này. Mới 18 tháng tuổi, bé gái này đã phải chịu nỗi đau thể xác khi bị bạn của bố mình cưỡng hiếp. Những vệt máu loang lổ Chiều tối ngày 13/11/2017, Parvinder Kaur mệt mỏi kết thúc một ngày làm giúp việc thời vụ cho một vài hộ dân khá giả trong khu vực cô ở tại thị trấn nhỏ nằm trên địa bàn quận South Delhi, thủ đô New Delhi (Ấn Độ). Tuy nhiên, không hiểu sao hôm nay trong lòng cô bỗng cảm thấy có điều gì đó bất an nên cố gắng hoàn thành công việc rồi nhanh chân trở về nhà, còn không kịp ghé qua chợ mua đồ về nấu ăn. Vừa về đến cửa, Parvinder Kaur lên tiếng gọi các con. Vừa dứt lời, cậu con trai 10 tuổi và cô con gái 6 tuổi đang chơi trong nhà chạy ùa ra ôm mẹ. Một lúc sau, Vikas Kumar (24 tuổi) – người đồng hương đang ở nhờ nhà cô bước ra, bế trên tay đứa con út của cô là một bé gái mới vừa tròn 18 tháng tuổi. Thấy mẹ, bé òa khóc rồi nhoài người ra đòi bế. Mơ hồ, Kaur nhận thấy sự khác thường ở con khi bé này vốn là đứa trẻ ngoan nhưng hôm nay lại liên tục ôm chặt mẹ không cho đặt xuống và cứ thế nấc lên từng hồi. Khi hỏi Vikas, anh nói rằng buổi trưa hôm đó, trong lúc không để ý cô bé đã bị ngã. Nghĩ đây là chuyện bình thường, Kaur dỗ con rồi đưa bé đi tắm. Và rồi, cô chợt thấy trên quần áo con có dính nhiều vết máu nhỏ đã khô. Chúng xuất hiện nhiều hơn ở quần. Ban đầu, bà mẹ trẻ cho rằng do con bị ngã lúc trước nhưng nhanh chóng nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. “Khi cởi quần cho con, tôi phát hiện vùng kín của cháu bất thường. Chạm vào thì con nấc lên từng hồi đau đớn. Tôi chưa bao giờ thấy bé khóc như thế”, người mẹ nghẹn ngào nhớ lại. Lúc này, Kaur lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho rằng con mình bị xâm hại tình dục, cô lập tức gọi chồng đưa con đi bệnh viện và tới cơ quan cảnh sát để trình báo. Bác sĩ Rajendra Sharma thuộc bệnh viện Safdarjung - nơi nạn nhân điều trị - cho biết: "Cô bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết xây xước, bầm tím và tụ huyết trên người, đặc biệt là tại vùng kín ". Sau khi nhận thông tin, cơ quan cảnh sát địa phương đã tới nhà của nạn nhân và bắt giữ hung thủ là Vikas ngay tại hiện trường. Gã đồng hương đê tiện Quá trình điều tra, Vikas khai nhận toàn bộ hành vi xâm hại cháu bé 18 tháng vì không thể kìm chế được cơn thú tính. Khi nạn nhân khóc, sợ bị hàng xóm phát hiện, hắn đã lấy giẻ nhét vào miệng em. Ngồi lắng nghe từng lời khai của bị cáo, vợ chồng Kaur như đứt từng khúc ruột vì thương xót đứa con gái bé bỏng bị gã đồng hương cũng là bạn chồng giở trò đồi bại. “Từ trước đến nay, tôi luôn xem hắn là người nhà và rất tin tưởng. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ hắn lại có thể xâm hại con gái mình”, bố nạn nhân bức xúc. Người cha ấy vốn là chủ doanh nghiệp nhỏ chuyên sắp xếp và cung cấp nhân công cho các đơn vị có nhu cầu. Theo cáo trạng, anh và hung thủ chơi khá thân với nhau. Gần đây, thấy hoàn cảnh Vikas khó khăn, nghề nghiệp lông bông, không có nơi ở, anh liền bàn vợ cho Vikas về nhà sống chung cho đến khi ổn định không mảy may nghi ngờ. Chia sẻ về sự việc đau lòng, cha ruột của nạn nhân cho biết: “Không chỉ cho ở nhờ suốt 2 tháng qua, tôi còn giúp đỡ hắn xin vào làm bảo vệ ca tối tại một quán cà phê nằm trên địa bàn khu Hauz Khas. Cả hai vợ chồng tôi đều bận rộn công việc, trong khi hai đứa con lớn hơn cũng phải tới trường nên chúng tôi mới nhờ hắn trông nom nhà cửa và để mắt tới con út mới 18 tháng tuổi. Thật căm phẫn khi biết kẻ đốn mạt ấy chính là thủ phạm hiếp dâm con gái mình". Ông Chinmoy Biswal, đại diện cơ quan cảnh sát quận South Delhi nói: "Sau khi gây án, hắn không bỏ trốn vì cảm thấy hối hận trước những gì mà bản thân vừa làm với những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn”. ---------------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 25/2/2018.

Tag: tin tuc an do, lam dung tinh duc, hiep dam, bao hanh phu nu, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn