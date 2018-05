Video: Tắc kè tử chiến với rắn xanh và điều kinh ngạc xảy ra

(Dân Việt) Con rắn xanh nuốt chửng tắc kè nhưng đó chưa phải là kết cục cuối cùng của tắc kè.

Theo National Geographic, một công nhân nhà máy ở Thái Lan tình cờ quay được cảnh tắc kè tử chiến với rắn xanh. Anh ta nhận thấy điều bất thường nên ngay lập tức lấy điện thoại ra ghi lại cảnh tượng hiếm gặp.

Con rắn xanh nhanh chóng khuất phục tắc kè và nuốt con mồi vào bụng. Sự sống tưởng chừng đã chấm dứt với con tắc kè này thì một điều bất ngờ xuất hiện.

Hai con tắc kè hoa bất ngờ xuất hiện và tấn công rắn xanh vì muốn bảo vệ lãnh thổ. Tắc kè hoa nổi tiếng là loài sinh vật hung hăng khi bảo vệ lãnh thổ của mình.

Vừa phải loay hoay xoay xở với 2 con tắc kè hoa, con rắn sau đó cũng nhận thấy người quay phim đang đứng gần. Cảm thấy mình bị đe dọa, rắn xanh nôn ra con mồi vừa nuốt vào bụng.

Tắc kè khá hiếu chiến trong khi rắn lại rất ưa thích con mồi này.

Con tắc kè bị rắn nuốt khi đó vẫn còn sống, trong tình trạng toàn thân đỏ ửng, có thể do tiếp xúc với chất dịch tiêu hóa trong dạ dày rắn.

Max Nickerson, chuyên gia về sinh vật học ở bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida cho biết, con rắn từ bỏ chiến lợi phẩm không phải là điều kỳ lạ.

“Khi rắn nuốt một thứ gì đó to lớn so với kích thước cơ thể, nó sẽ trở nên nặng nề và dễ bị tổn thương. Do đó, nôn ra con mồi để dễ bề tẩu thoát là điều rắn thường làm”, ông Nickerson giải thích.